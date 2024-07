L’équipe de France s’est encore largement imposée face à la Finlande

Il n’y a toujours pas eu match à Mouilleron-le-Captif ce lundi 1er juillet. Pour son deuxième match de préparation, encore face à la Finlande, l’équipe de France féminine s’est imposée 117 à 59.

La partie a été légèrement plus serrée que deux jours plus tôt mais les Bleues n’ont jamais vraiment été accrochées. D’abord guidées par Gabby Williams (14 points à 5/8 aux tirs, 4 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions pour 18 d’évaluation en 15 minutes), les Bleues ont ensuite trouvé de nombreuses différentes options (18 points en 20 minutes pour Iliana Rupert, 15 points en 16 minutes pour Migna Touré).

Après ce large succès sans réel intérêt, l’équipe de France termine son stage du Sud-Ouest. Un groupe réduit se retrouvera à Lyon samedi pour attaquer le deuxième stage et préparer l’opposition du 12 juillet face à la Serbie.