L’équipe de France U16 poursuit son entreprise de démolition et fonce en demi-finale de l’Euro !

Après avoir gagné ses quatre premiers matchs de la compétition par un écart moyen de 40,5 points, l’équipe de France U16 aurait pu ralentir à l’approche d’un obstacle plus élevé que la Suède, humiliée la veille (24-78), en quart de finale. Il n’en fut rien. La Slovénie encaissa le tarif habituel, et même plus : 103-54, soit 49 points d’écart.

Une victoire, encore, bâtie dès les premiers instants de la seconde. Après le panier initial d’Ela Modric (0-2), les Bleuettes ont embrayé sur un 12-0 pour ensuite ne plus jamais relâcher l’accélérateur. Les deux leaders de la génération, déjà couronnées l’an dernier dans la même catégorie, vues plus tôt dans l’été à la Coupe du Monde U17, ont assuré un rôle fondamental : Emma Broliron a terminé meilleure marqueuse avec ses 19 unités tandis que Kathy-Emma Otto a régné dans la raquette (11 points à 5/10, 10 rebonds, 4 passes décisives, 4 interceptions et 2 contres).

Qualifiées dans le dernier carré, les coéquipières de Louane Foirest, la fille de Laurent, entretiennent ainsi le rêve fou d’un triplé féminin continental en juniors : championnes d’Europe U20, U18 et potentiellement U16… En demi-finale, les Bleuettes auront certainement rendez-vous avec l’Espagne, à moins que l’Allemagne ne créé la surprise.