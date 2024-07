L’équipe de France U17 féminine pour la Coupe du monde :

Après l’échec des U17 masculins à la Coupe du monde de la catégorie, l’équipe de France U17 féminine espère réaliser un beau parcours à la Coupe du monde U17 féminine.

Le sélectionneur Arnaud Guppillotte et son staff ont choisi leurs 12 joueuses pour cette campagne qui se déroule à Leon et Irapuato, au Mexique. On retrouve une large partie du groupe championne d’Europe U16 l’an passé, dont Ainhoa Risacher (1,85 m, 16 ans), mais aussi Alicia Tournebize (1,92 m, 16 ans).

Les Françaises jouent leur premier match ce samedi 13 juillet à 20h30 heure française face à Taïwan.