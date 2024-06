L’équipe de France U20 facile face à la Croatie

L’équipe de France U20 masculine a facilement dominé la Croatie en match de préparation de l’EuroBasket de la catégorie, ce samedi 22 juin à Vichy. La sélection de Guillaume Vizade s’est imposée 105 à 81.

Les stats de FRANCE-CROATIE U20: pic.twitter.com/EVCyFCBPLy — French Prospect (@defaut_zero) June 22, 2024

Les Bleuets ont mal démarré (8-13, 5′) avant de prendre leur envol dans la première partie du deuxième quart-temps (de 22 partout après 10′ à 41-26 après 15′). Malgré la sortie sur blessure de Guillaume Grotzinger, ils ont mis la main sur le match en s’appuyant sur l’efficacité des intérieurs, Halvine Dzellat-Diakeno (17 points à 6/12 aux tirs et 8 rebonds pour 20 d’évaluation en 18 minutes), Zacharie Perrin (18 points à 6/9 et 4 rebonds en 19 minutes) et Maël Hamon-Crespin (13 points à 4/8, 4 rebonds et 4 passes décisives pour 15 d’évaluation en 17 minutes).

La veille, l’équipe de France avait déjà affronté la Croatie, dans un match à huis clos cette fois. Les Bleuets, tenants du titre, vont continuer leur préparation à Vichy jusqu’au 27 juin avant de se rendre en Espagne pour un tournoi du 28 au 30 juin.