L’Équipe de France U20 féminine file en quarts de finale de l’Euro

L’Équipe de France U20 féminine continue de dérouler son basket. Après avoir roulé sur la phase de poule en infligeant en moyenne 25 points d’écart à leurs adversaires, les Bleuettes ont poursuivi sur leur lancée en huitièmes de finale. Face à une faible équipe du Monténégro qui avait perdu ses trois matchs de poule (dont celui contre l’Espagne en ne marquant que 19 points), elles ont déroulé au fur et à mesure du match. Les jeunes tricolores ont pris le large en seconde période (41-15), après une première moitié plutôt équilibrée (40-31).

Toutes les joueuses ont participé à la fête. La coach, et aussi entraîneuse de Basket Landes Julie Barennes, a fait tourner son effectif. Les 12 joueuses ont disputé entre 12 et 23 minutes de jeu. Et chacune a apporté sa contribution sur le tableau de score. Avec en tête Manoe Cissé (12 points à 5/8 aux tirs), suivie par la joueuse de Lattes-Montpellier Éléna Zemoura (10 points à 4/5 aux tirs, 6 rebonds et 3 passes décisives). Sept joueuses ont ensuite marqué entre 5 et 9 points, preuve de la profondeur de cet effectif. Pour la suite de la compétition, ce sont les leadeuses comme Marine Dursus – élue dans le cinq majeur de l’EuroBasket U18 l’été dernier – qui devront prendre leurs responsabilités. Les Bleuettes affronteront la Turquie en quarts de finale. Le match se jouera vendredi, à un horaire qui reste encore à définir.