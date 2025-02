L’équipe de France fera-t-elle un 6/6 parfait lors des phases de qualifications de l’EuroBasket ? Ça, on aura la réponse ce lundi 24 février à partir de 21h10 lorsque les Bleus affronteront la Bosnie-Herzégovine pour leur dernier match. Mais le plus important réside dans la manière dont joueront les Français. Le billet pour l’Euro déjà acquis pour les Bleus, certains joueurs pourraient se relâcher et se dire que la victoire ou la défaite de ce dernier match importe peu. C’est ce que veut éviter au maximum Frédéric Fauthoux, coach de l’équipe de France qui attend de son groupe la même rigueur qu’en Croatie pour montrer à l’Europe de quel bois se chauffe sa sélection :

« Il ne faut pas perdre, a déclaré le technicien landais à L’Équipe. On se doit de terminer de la meilleure des façons cette phase de qualifications. On a fait un super résultat en Croatie, on se doit de faire un résultat devant notre public […]. Dans ces qualifications, la Lettonie et la Serbie sont aussi invaincues. À nous de montrer à l’Europe que nous sommes capables de perdurer avec ce niveau de jeu, d’être conquérants. On doit avoir pour mentalité de vouloir gagner tous les matchs. »

L’entraineur de la JL Bourg attend de son équipe toujours une discipline défensive forte qui est pour lui le gros atout de la France. Une remarque également faite par Mario Hezonja après la défaite à Zadar. Ce match sera l’occasion de poursuivre le travail entrepris dans ces fenêtres avec la volonté de perdre moins la balle tout en gardant une constante recherche d’un jeu collectif.

D’ici l’Euro, le groupe France connaitra beaucoup de changements car après s’être passé des joueurs NBA et EuroLeague en novembre, les joueurs EuroLeague ont été intégrés sur cette fenêtre de février mais pas encore les joueurs NBA. Ainsi, parmi les 14 tricolores dans la grande ligue nord-américaine, certains devraient venir compléter la sélection nationale pour la campagne 2025.