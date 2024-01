Les 10 meilleurs marqueurs de Nationale 2 à la mi-saison

Alors que la saison de Nationale 2 masculine (NM2) a repris depuis deux journées après la trêve hivernale, et que la mi-saison est passée avec le début de la phase retour, voici le classement des 10 meilleurs marqueurs du championnat.

1. Darhius Nunn (Cergy-Pontoise), 23,21 points

Darrhius Nunn Jr. Il enchaîne les cartons avec les Spartiates. Bien en jambe, le protégé de Wilfried Massima essaie tant bien que mal de faire rayonner son équipe, qui avait annoncé jouer les premiers rôles. Néanmoins, l’heure n’est pas au beau fixe pour les Franciliens. Ces derniers ont été chahutés en fin d’année 2023. Cergy-Pontoise affiche le quatrième meilleur bilan de la Poule C (8 victoires en 14 matches), malgré les cartons de leur arrière étasunien. Nunn est logiquement le meilleur scoreur de Nationale 2, avec 23,21 points inscrits en moyenne par match. D’après Mr-stats, l’Étasunien a établi son record de points lors de la 3e journée sur le parquet de Roncq. Cergy s’est facilement imposé face au promu (78-99) bien aidé par les 38 points de Nunn.



2. Florent Ramseyer (ABC Dourges), 22,71 points

Dauphin de Nunn, Florent Ramseyer est le meilleur scoreur français de Nationale 2. Arrivé de Montpellier à l’intersaison, l’ailier et petit frère de David Ramseyer (Saint-Vallier) affole les compteurs dans la Poule D. Auteur d’une première partie de saison intéressante, le coéquipier de Thomas Ceci-Diop est toujours connu pour sa soif du scoring. Dourges, étonnant promu, affiche un bilan de 8 victoires pour 6 défaites. Florent Ramseyer est le baromètre des Jaune et Noir. Il avait établi son record lors de la première journée en compilant 32 unités face à l’US Maubeuge.

3. Issa Dieng (Pontoise ULR), 19,36 points

Issa Dieng possède un gabarit dominant en Nationale 2. L’ancien intérieur de Loon-Plage ou encore du Pays de Fougères joue sa deuxième saison sous les couleurs de La Pontoise ULR Saint Just Saint Rambert. Le Sénégalais est légèrement en avance sur sa moyenne de points par rapport à la saison dernière d’après Mr-stats. L’intérieur de 2,08 m passé par le centre de formation du BCM Gravelines-Dunkerque alignait 17,15 points en moyenne en 2022-2023. Cette année, il a encore progressé dans une équipe performante, même si celle-ci vient de changer de coach et démarrer l’année 2024 par une lourde défaite sur le parquet de Beaujolais.

4. Corentin Lopez (Garonne Avenir Marmandais), 19,14 points

On retrouve au pied du podium le shooteur d’élite Corentin Lopez. Expatrié dans le Sud-ouest après des passages dans le Nord-Est à Charleville-Mézières, Besançon et Kaysersberg en N1, Lopez occupe la 4e position sans grande surprise quand on connaît son pédigrée. Leader offensif du GAB, il pourrait retrouver la NM1 à terme alors qu’il n’a que 26 ans. En effet, les joueurs de Meilhan pointent à la 2e place synonyme de qualification en playoffs. Si l’équipe de Marmande brille, elle le doit notamment à Corentin Lopez qui affiche une moyenne de 19,14 points.

5. Xavi Forcada (Toulouse Aérospatial Omnisport Club), 18,64 points

Un espagnol complète le top 5. Le vétéran Xavi Forcada est encore là. Passé par la Pro B et même la Betclic ELITE, à Roanne, le Catalan était encore en deuxième division à Saint-Vallier la saison passée. A 35 ans, il artille toujours avec succès.

6. Thomas Durand (Le Cannet Côte d’Azur), 18,64 points

Loin de ce top 10, à la mi-saison, Thomas Durand est remonté à la 6e position samedi dernier. Grâce à une belle partie lors de la dernière journée (33 points) contre La Ravoire (100-82), l’ancien top scoreur du championnat Espoirs a permis au Cannet d’empocher sa 8e victoire de la saison et revient à hauteur du top 5, dans une poule A aux innombrables scénarios.

7. Isaiah Milan (Val de Seine), 18,33 points

L’arrière américain Isaiah Milan réalise une très belle saison avec Val de Seine. Après avoir fait remonter Le Cannet en NM2 aux côtés de Thomas Durand, le combo-guard originaire de San Diego (Californie) s’affirme au niveau supérieur.

8. Bernard Mpoy (Pornic), 18,21 points

Arrivé en 2016 en Loire-Atlantique, Bernard Mpoy n’a plus bougé depuis, disputant même les playoffs de Nationale 2. A 37 ans, il effectue même sa meilleure saison au scoring avec les Reds.

9. Mathéo Cauwet (CS Gravenchon), 18,18 points

Mathéo Cauwet se développe très rapidement. Engagé dans un double projet (Rouen / Pro B ; Gravenchon / NM2), il permet aux Normands d’occuper la troisième place de la poule C, grâce à plus de 18 points de moyenne en NM2. Son absence lors du déplacement à Rennes s’est faite ressentir.

10. Dee Franklin (Metz BC), 18 points

Débarqué d’Islande, cet ailier aux capacités athlétiques supérieures à la moyenne s’affirme comme l’arme numéro 1 des Mosellans. Dee Franklin conclut ce Top 10. Une dixième place qu’il obtient grâce à sa belle performance face à Holtzheim et ses 26 points. Il permet à Metz de dominer la poule D.