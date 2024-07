Les 12 Bleues pour les JO : Avec Lacan, pas Leite

Le staff de l’équipe de France féminine a communiqué ses 12 joueuses pour les Jeux olympiques de Paris. On retrouve Marine Fauthoux et Romane Bernies à la mène, ainsi que Leila Lacan et Sarah Michel-Boury à l’arrière (en plus de Marine Johannès), mais pas de Carla Leite. Dans l’aile, Migna Touré et Marie-Paule Foppossi quittent également le groupe France.

Deux équipes prêtes à faire briller la 🇫🇷✨ Les listes des 12 Bleus retenus par Vincent Collet et des 12 Bleues retenues par Jean-Aimé Toupane pour les Jeux Olympiques 🙌#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu pic.twitter.com/qwtEFZp7Du — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) July 8, 2024

C’est donc une sélection peu modifiée par rapport à l’EuroBasket 2023 qui jouera à Lille et éventuellement à Paris. Toutefois, Gabby Williams et Marine Johannes retrouvent l’équipe alors que Dominique Malonga remplace Sandrine Gruda à l’intérieur.

La liste finale des 12 joueuses de l’équipe de France de basket féminine pour les Jeux olympiques :