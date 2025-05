Les affiches des quarts-de-finale U18 ÉLITE sont connues

Au terme des derniers matchs de classement, les U18 ÉLITE de la SIG Strasbourg, du BCM Gravelines-Dunkerque, du Paris Basketball, de la JL Bourg, du Mans, d’Antibes, de Nanterre et de la JDA Dijon ont validé leur place pour les quarts de finale du championnat de France groupe A. Les matchs aller ont lieu les 10 et 11 mai.

Invaincu en championnat et vainqueur du tournoi U19 du Cholet Mondial Basketball, le Paris Basketball a enregistré une 14e victoire ce week-end face à l’Union Rennes Basket. Un large succès 103-54, avec un Melvyn Vounang (1,92 m, 15 ans) dominant, pour aborder la double confrontation face à Bourg-en-Bresse avec le plein de confiance. Les joueurs de Thomas Pennelier se déplacent sur le parquet de la JL dimanche pour le match aller, à 15h30, où Louka Milanese (1,98 m, 17 ans) et ses coéquipiers tenteront de prendre l’avantage à la maison.

Une revanche de la finale de Coupe de France

Le Mans est parvenu à se qualifier pour les quarts en sortant de la poule B derrière Paris. Brillants de régularité sur la saison, les Manceaux recroisent un adversaire relevé qu’ils connaissent bien : les U18 d’Antibes. Les jeunes Sharks viennent d’être sacrés à Bercy en Coupe de France face au… Mans, et arriveront avec des certitudes. Meneur du premier de la poule A, on n’arrête plus Gabriel Veras (1,87 m, 18 ans) qui montre chaque weekend qu’il a l’étoffe d’un très grand (36 points contre Bourg-en-Bresse, 27 contre l’ASVEL). Antibes fait partie des grands favoris, tout comme les cadets sarthois qui ne montrent que peu de faiblesses cette saison. Après avoir posé beaucoup de problèmes aux Sudistes devant le public de Bercy, il faudra maintenant y ajouter le résultat. Performant à la mène, Afény Cognet (1,86 m, 17 ans) et les siens auront à cœur de prendre leur revanche.

Des chocs indécis dès les quarts

Plus au nord, les U18 du BCM Gravelines-Dunkerque auront fort à faire face la SIG emmenée par Jahel Trefle (2,08 m, 17 ans), qui compte déjà des apparitions avec les pros. Les Nordistes terminent la saison à la troisième place de leur poule, à un point des Alsaciens. L’obstacle n’est donc pas insurmontable pour Noa Boigne (1,88 m, 18 ans) et ses coéquipiers, qui ont montré durant la saison une capacité à rivaliser avec les meilleurs, et ce jusqu’à la fin. Il faudra maintenant le faire durant les phases finales.

Leader de la poule C devant Strasbourg et Gravelines-Dunkerque justement, Nanterre trouvera sur sa route les U18 de la JDA Dijon. Porté par Nathan Hyppolite (1,95 m, 17 ans) et Mathias Fabien (1,90 m, 15 ans) qui leur ont permis de prendre le dessus sur Strasbourg fin mars, Nanterre retrouve les Dijonnais pour un choc des régions. La JDA compile 11 victoires en 14 matchs, et s’appuie sur un bon collectif. Tom Audry (1,98 m, 17 ans) sera sûrement l’un des joueurs à surveiller côté dijonnais, lui qui s’est déjà montré chez les Espoirs Elite candidats au Trophée du Futur.

Chacune des confrontations s’annonce très relevée, sans qu’un vainqueur ne se détache de manière évidente. Pour en connaître l’issue, rendez-vous les 10 et 11 mai pour les quarts-de-finale aller. Les matchs retour auront lieu le weekend suivant, les 17 et 18 mai, ce qui posera souci à Antibes puisqu’en parallèle les U21 joueront le Final Four Espoirs Pro B.