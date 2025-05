Le plateau du Final Four Espoirs Pro B est connu

Antibes, le SCABB (Saint-Chamond Andrézieux), Orléans et Roanne sont les quatre clubs qualifiés pour le Final Four Espoirs Pro B 2025. Au cours du week-end écoulé, ils ont remporté leur quart de finale respectif pour se donner rendez-vous à la Halle Vacheresse les 17 et 18 mai prochains.

Une semaine après le sacre des U18 en finale de Coupe de France, les espoirs des Antibes Sharks – qui avaient terminé premiers de la saison régulière – ont obtenu leur billet pour les demi-finales de playoffs de Pro B en s’imposant à la maison 77-71 face aux espoirs de l’Alliance Sport Alsace de Gries-Souffel. Quelques héros de la finale à Bercy ont participé à ce succès, comme Gabriel Veras (10 points, 4 passes décisives et 3 rebonds en 26 minutes), ou encore Jaime Diaz-Bounoqta (10 points et 6 rebonds en 23 minutes). Mais l’homme du match est sans doute Nelson Kuba (1,97 m, 19 ans). Le meneur helvético-ivoirien était partout, avec 25 points en 30 minutes, tout en prenant 10 rebonds, dont 7 défensifs.

✅ Direction le Final 4️⃣‼️ 🤩 Nos Espoirs viennent à bout de l’ASA 77/71, et se qualifient pour le Final Four du championnat Espoirs Pro B 🏀 🙌 Bravo à tous les joueurs et au staff pour ce superbe résultat, et c’est pas fini 🦈#GoSharks #NouvelleVague 📸 @Fujito__ pic.twitter.com/APqOaEUg9U — Antibes Sharks (@AntibesSharks) May 2, 2025

Raphaël Boum détonant, mais insuffisant pour Nantes

Les espoirs d’Antibes seront confrontés le 17 mai prochain à Saint-Chamond Andrézieux, tombeur à l’extérieur de Nantes 80-86 malgré la performance individuelle du week-end signée Raphaël Boum (1,96 m, 17 ans). L’ailier récemment vu en Pro B compile 34 points et 11 rebonds dont 6 offensifs, le tout en 32 minutes.

Mais cela n’a pas suffi : les Couramiauds sortent de cette confrontation par le haut, avec un Clément Dumoux exemplaire en défense (5 interceptions) comme en attaque (22 points).

Roanne – Orléans et Antibes – Saint-Chamond en demi-finales

L’autre demi-finale opposera Roanne, qui accueille le Final Four, et Orléans, toujours le 17 mai prochain. Les espoirs de la Chorale – qui ont fini deuxième de la saison régulière avec le même bilan qu’Antibes – ont fait parler leur force collective pour écarter Denain 79-65, avec un cinq majeur à 10 points ou plus. Frédéric Missamou (2,02 m, 19 ans) était le chef d’orchestre de la Chorale, jouant le match de bout en bout. L’ailier-fort a fait la loi à l’intérieur, avec 20 de ses 22 points inscrits près du cercle, et 12 rebonds attrapés.

Tenant du titre, Orléans avancera de son côté avec beaucoup de confiance, grâce à son large succès 93-60 face aux espoirs de Châlons-Reims. L’ancien Monégasque Théo Pichard (1,97 m, 20 ans) confirme sa bonne saison depuis son retour chez lui à Orléans. Il inscrit 8 points, prend 8 rebonds et délivre 6 passes décisives aux Loiretains qui n’ont pas eu à forcer pour s’imposer.

Le Final Four réunira les quatre équipes à Roanne les 17 et 18 mai prochains. Antibes et Roanne, premiers de saison régulière, font figure de favoris. Mais ils auront fort à faire face à Saint-Chamond et Orléans pour essayer de faire respecter la logique, et se retrouver en finale.