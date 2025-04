Raphaël Boum (Nantes) a crevé l’écran contre Blois

Raphaël Boum (1,96 m, 18 ans) a vécu une soirée exceptionnelle vendredi soir à la Trocardière. Face à Blois, leader de Pro B, le jeune ailier du Nantes Basket Hermine a brillé en compilant 16 points et 8 rebonds, alors qu’il n’avait encore jamais passé autant de temps sur le parquet avec les professionnels.

Raphaël Boum, le facteur X du NBH

Libéré de la pression de la lutte pour le maintien, Nantes a tenu tête au leader Blois (67-76), sans jamais vraiment décrocher. Privé de trois éléments majeurs, le NBH a pu s’appuyer sur l’énergie de Raphaël Boum, issu des rangs Espoirs, pour combler les absences.

Sur le parquet pendant 31 minutes, Boum a livré une prestation complète avec 16 points à 60% de réussite, 8 rebonds et 20 d’évaluation. « Je ne pensais pas faire un match comme ça », a-t-il reconnu après la rencontre. « Mes coéquipiers et le coach m’ont poussé vers le haut. La saison n’est pas finie, il faut que je continue mes efforts. »

Son coach Rémy Valin a salué la performance de son jeune joueur en la comparant à une entrée remarquée de Bilal Coulibaly il y a quelques saisons : « Bilal Coulibaly avait fait son premier match contre moi à Fos et Raphaël nous a fait une petite Coulibaly ce soir, il a été intense. Il progresse et a fait de bons choix. Il a bien bossé toute la saison avec les Espoirs et avec nous. La clé c’est d’être constant. »

Même David Morabito, coach de Blois, a tenu à le féliciter : « Le petit Boum a fait un match extraordinaire. »

Déjà performant avec les Espoirs cette saison (16,2 points, 5,5 rebonds, 3,4 passes en 26 matchs), Raphaël Boum montre qu’il est prêt à franchir un cap. Dès samedi, il était de nouveau en action avec les Espoirs en huitièmes de finale des playoffs Pro B. Avec une ambition affichée : « On veut aller au bout et gagner. »