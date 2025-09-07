Recherche
3x3

3x3 - Opposée aux championnes olympiques allemandes dès les quarts de finale, l’équipe de France féminine a surmonté l’obstacle (17-11) et se hisse en demi-finale face à la Lituanie cet après-midi.
00h00
L’équipe de France féminine a battu les championnes olympiques allemandes en quart de la Coupe d’Europe de 3×3.

Crédit photo : FIBA 3x3

Arrivées deuxièmes de leur groupe derrière l’Azerbaïdjan vendredi, les Bleues avaient fort à faire dès les quarts de finale de Coupe d’Europe ce dimanche en croisant la route de l’Allemagne, championne olympique en titre. Mais emmenée par l’expérience et l’insouciance de son groupe, la France a écarté l’un des grands favoris (17-11) pour se hisser en demi-finale, dès cet après-midi fade à la Lituanie.

Une menace plurielle décisive

Avec 3 pertes de balles seulement contre 8 pour les Allemandes, Marie Mané (6 points) et ses coéquipières ont proposé une rencontre plus clinique que leurs adversaires, sans quoi la donne aurait été différente au vu du vécu allemand. Les Françaises ont surtout relevé le défi par leur force collective, d’abord avec une menace plurielle et une marque bien répartie donc. Ainsi, derrière Marie Mané, Marie-Eve Paget et Yohana Ewodo ont toutes les deux inscrit 4 points, tandis que Sixtine Macquet en compte 3.

Puis, défensivement, les Françaises ont empêché les Allemandes de trouver des tirs faciles. Ces dernières ont peiné derrière la ligne à deux-points, avec un inhabituel 1/5 dans l’exercice.

Fortes de cet accomplissement, les Bleues doivent repartir à l’attaque dès cet après-midi face aux Lituaniennes (15 heures) avant une potentielle finale.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
