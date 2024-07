Les Bleues terminent leurs matches de préparation sur une nouvelle bonne note

L’équipe de France féminine a été reçu cinq sur cinq en préparation. Après ses deux victoires inaugurales contre la Finlande, les succès face à la Serbie le 12 juillet puis le Japon vendredi, la sélection de Jean-Aimé Toupane a battu la Chine 93 à 76 ce dimanche à Reims.

14 interceptions pour l’équipe de France

Après un début de match très ouvert (24-25, 10′), les Françaises ont serré la vis et n’ont pas encaissé plus de 17 points sur les trois quart-temps suivants. Intenses, guidées par une Marine Johannes (12 points à 5/10, 4 rebonds et 5 passes décisives pour 16 d’évaluation en 25 minutes) de très haut-niveau sur cette préparation, les Bleues ont fait l’écart peu à peu. Il faut dire que chaque joueuse ou presque a apporté. Marième Badiane (11 points à 5/7, 4 rebonds et 2 passes décisives pour 15 d’évaluation en 22 minutes) a bien lancé les siens et Marine Fauthoux, en grosse difficulté face au Japon, s’est rassurée à la mène (9 points à 3/7 aux tirs et 5 passes décisives pour 10 d’évaluation en 14 minutes). A son relai, Leila Lacan a brillé (9 points à 3/8 et 3 passes décisives en 16 minutes) avec notamment 3 ballons piqués. Sur cette rencontre, les tricolores ont intercepté pas moins de 14 balles, ce qui leur a permis de s’envoler au score en fin de rencontre.

Marième Badiane lance la deuxième mi-temps 🪣#PassionnémentBleu pic.twitter.com/QIvWkPzV0s — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) July 21, 2024

Malgré le chantier de Li Yueru (22 points à 9/11 aux tirs, 12 rebonds et 5 balles perdues), les Françaises ont dominé les débats sans avoir besoin d’une grande Gabby Williams (5 points à 2/5, 3 rebonds et 3 passes décisives en 22 minutes) ni une bonne adresse extérieure (7/24 à 3-points) et aux lancers francs (12/20). Leur grand nombre de ballons gagnés et les paniers sur deuxièmes chances grâce à la belle présence au rebond offensif (17 prises, contre 25 défensifs pour la Chine) ont été la clé.

Les Bleues vont maintenant pouvoir se reposer avant de se retrouver au CREPS de Wattignies pour préparer leur premier match du tournoi olympique, le lundi 29 juillet à 17h15 contre le Canada.