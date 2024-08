Les Bleus réintègrent le top 5 du ranking FIBA après la finale des JO

L’équipe de France masculine réintègre le haut de la chaîne alimentaire du basket mondial. La FIBA a publié le nouveau classement mondial suite aux Jeux olympiques de Paris 2024, où les Bleus gagnent cinq places.

Alors que la France avait dégringolé suite au désastre du Mondial 2023, à Jakarta (Indonésie), elle se classe désormais 4e. Devant, on retrouve évidemment les États-Unis, qui assoient leur domination avec leur médaille d’or olympique. La Serbie et l’Allemagne, demi-finalistes du tournoi olympique complètent le podium. Dans ce top 5, on retrouve également l’une des victimes de la France aux JO, le Canada.

À noter les chutes dans le classement de l’Espagne (6e, quatre places perdues), éliminée dès les phases de groupes aux JO. La Lettonie, surprise du Mondial 2023, dégringole également (9e, trois places perdues) avec sa non-qualification pour Paris 2024.

