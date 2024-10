Avec 7 succès pour les équipes qui recevaient et une victoire logique des hommes de la capitale sur la JDA eu égard au statut des deux clubs, la dernière journée de Betclic ELITE n’a pas été marquée par la moindre surprise. Elle a en revanche vu un certain nombre de joueurs se mettre en valeur pour porter leur équipe, de manière plus ou moins attendue. BeBasket revient sur les 5 performances notoires de cette 4e journée de Betclic ELITE.

Admiral Schofield lance sa saison

Titularisé pour la seconde fois de la saison en championnat, l’ailier fort britannique a offert 23 minutes de qualité dimanche à Pierric Poupet, son entraîneur. Peu utilisé jusque-là, Admiral Schofield (1,97 m, 27 ans) a livré un match plein dans la victoire de l’Asvel face au Portel (88-67). Avec 16 points à 6 sur 8, 5 rebonds et 2 interceptions pour 21 d’évaluation, l’ancien joueur du Magic en NBA a établi ses meilleures marques dans notre championnat et, surtout, donné raison à son coaching staff. Recruté pour étirer les lignes grâce à la qualité de son tir extérieur, le stretch 4, qui tourne à 60% dans l’exercice cette saison, a signé un impeccable 3 sur 3 contre les Nordistes. En plus de présenter le meilleur plus minus du match (+24). De bon augure pour la suite.

🏆 | Admiral Schofield en mode machine dans ce 3e quarter-temps ! 💥🦾#BetclicELITE pic.twitter.com/VIoPo0NyPp — DAZN France (@DAZN_FR) October 13, 2024

Léopold Delaunay n’a pas le temps

Autre perf surprise du week-end, la prestation au presque parfait et en un temps record de Léopold Delaunay (1,93 m, 22 ans) dans la victoire du MSB face à Nanterre. Avec 13 points à 100% aux tirs dans le champ (1 sur 2 aux lancer-francs), 8 rebonds, 3 passes décisives et 1 interception pour 22 d’évaluation en 16 minutes seulement, l’ancien espoir choletais a fait preuve d’une efficacité sans pareil. Et permis au Mans de venir à bout de la JSF (94-87) pour équilibrer son bilan (2v-2d). Suffisant pour voir le meneur, responsabilisé un quart d’heure par match en sortie de banc cette saison par Guillaume Vizade, monter dans la hiérarchie ?

« Léo a été déterminant, a estimé Guillaume Vizade dans Ouest-France. Il a sonné la révolte dans le comportement, aux rebonds et dans cette volonté de vite relancer. C’est intéressant qu’il exprime du leadership à travers ça. Un joueur avec beaucoup de cœur et un gros volume de jeu. Il a été efficace dans ses finitions, il a provoqué des choses et le jeu, petit coup du sort, est venu le récompenser sur ce dernier panier en toute fin de 3e quart-temps. Sur ce match, les choses se sont alignées pour lui. Il est important qu’il prenne sa place dans l’équipe. »

Chris Clemons out, Caleb Walker hausse le ton

Homme fort du SLUC sur ce début de saison, Chris Clemons (1,77 m, 27 ans), blessé à la cheville sur le parquet du SQBB le 6 octobre dernier, était absent pour affronter l’Elan Chalon samedi. L’occasion idéale pour l’autre maître à jouer de Nancy, Caleb Walker (1,94 m, 34 ans), de signer sa meilleure performance de la saison et offrir ainsi une précieuse victoire face aux Bourguignons (96-84). Avec 21 points à 7 sur 9 aux tirs (3 sur 3 derrière l’arc), 5 rebonds, 3 passes décisives et 4 interceptions pour 30 d’évaluation (record de la 4e journée) en sortie de banc, l’ancien du BCM n’a pas fait de détail. Et rappelé qu’à bientôt 35 ans, il en avait encore dans le moteur.

Caleb Walker en mode MVP 🔥 21 PTS ⭐️

5 REBONDS ⭐️

3/3 à trois points ⭐️

30 d'EVAL ⭐️ #BetclicELITE @SLUCbasketNancy pic.twitter.com/BzlcqZQkLV — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) October 12, 2024

Nadir Hifi on fire !

En délicatesse avec son shoot lors de ses deux premières sorties en EuroLeague (7 sur 22 aux tirs dont 3 sur 12 derrière l’arc), Nadir Hifi (1,85 m, 22 ans) s’est lâché sur le parquet de la JDA dimanche pour permettre à Paris de l’emporter (97-83). L’international tricolore s’est fendu de sa quatrième marque au scoring en carrière en Pro A avec 26 unités (7 sur 17 au shoot), auxquelles le nouveau meilleur marqueur du championnat (19,8 points de moyenne) a pris le soin d’ajouter 4 rebonds et 2 interceptions (21 d’évaluation). Les Franciliens auront besoin d’un Nadir Hifi au top mardi soir face au Pana pour le compte de la 3ème journée de l’EuroLeague.

Un match référence pour Adrian Nelson

Discret dans la victoire face à Nanterre le 5 octobre dernier (6 points et 3 rebonds), transparent une semaine plus tôt dans la défaite contre l’Asvel (0 point et 2 rebonds pour 0 d’évaluation), Adrian Nelson (2,03 m, 25 ans) a mis le nez à la fenêtre en Betclic ELITE ce week-end. Toujours en sortie de banc mais avec un temps de jeu en hausse (24 minutes samedi contre 20 en moyenne cette saison), l’ancien joueur de Bamberg a livré son meilleur match lors de la réception de Limoges. Avec 16 points à 6 sur 8 aux tirs, 6 rebonds et 2 passes décisives pour 21 d’évaluation, le natif de l’Ohio a permis aux Bressans de se défaire du CSP d’un Nicolas Lang toujours aussi flamboyant (20 points et 5 rebonds). A confirmer ce samedi 19 octobre contre Dijon.