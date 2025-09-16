La Fédération française de basketball (FFBB) a communiqué les 4 joueurs et 4 joueuses convoqués pour la Coupe du Monde U23 de basket 3×3, qui se jouera du 17 au 21 septembre à Xiong’an, en Chine.

Première de conférence en Nations League, l’équipe de France féminine repart avec quatre joueuses des étapes victorieuses des derniers mois. Louise Bussiere, Vaciana Gomis, Samantha Peytour et Louise Preneau composent l’effectif de Charlène Collette, qui souhaite poursuivre sa bonne dynamique le plus longtemps possible. La compétition sera aussi l’occasion pour les deux joueuses de Roche Vendée Vaciana Gomis et Louise Preneau de prendre leur revanche sur l’été 2024, où elles s’étaient arrêtées en quart face aux Américaines futures championnes.

Côté garçons, les U23 ont peiné avant de se qualifier pour le mondial, échouant à la troisième place de leur conférence en Ligue des Nations. Mais l’été doré des U21, premiers de leur division, a ouvert une place supplémentaire à leurs aînés, qui ont ainsi composté leur billet pour la Chine. Grand artisan de la qualification, Narcisse Kuyo fait la passerelle entre les U21 et U23 et participera à la Coupe du Monde aux côtés du Niortais Rudy Ekwakwe-Priso, mais aussi de Hugo Cucherat que l’on peut imaginer revanchard après la campagne estivale frustrante au sein de l’équipe de France U23. Enfin, un spécialiste du 3×3 complète l’effectif : Joran Hamon, de l’équipe de Cheverny.

Le programme des Bleu(e)s

Vaciana Gomis et ses coéquipières héritent d’un tirage plutôt abordable sur le papier en poule, dont il faut finir au moins deuxième pour se qualifier en quart de finale. Elles affrontent le Venezuela, l’Allemagne, la Pologne et l’Algérie. De leur côté, les joueurs d’Anthony Christophe ont eu moins de chance au tirage, et affrontent d’entrée la Nouvelle-Zélande, la Serbie, la République Tchèque et l’Égypte. Il faudra montrer dès la phase de groupe que les Bleus peuvent bousculer l’ordre établi, afin de faire mieux que le quart de finale de l’été dernier.

L’intégralité de la compétition des tricolores sera à suivre en direct sur YouTube.com/FIBA3x3