Sandra Dijon et Joffrey Sabard ont choisi leurs quatre joueurs pour la Coupe du monde U18 de 3×3, qui se déroule à Debrecen, en Hongrie, du 26 au 30 août.

📣 𝐒𝐞́𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐝𝐮 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐞 𝟑𝐱𝟑 𝐔𝟏𝟖 4 joueurs et 4 joueuses ont été sélectionné(e)s pour représenter la France lors de la Coupe du Monde U18 du 26 au 30 août à Debrecen. ➕ d'infos : https://t.co/njRnA4qMRM pic.twitter.com/hKu4RE2Jkw — 3×3 FFBB (@3x3ffbb) August 25, 2024

Championnes d’Europe U17 de 3×3 l’an passé, Célaine Ricco et Lana Petiteau font partie de l’aventure, aux côtés de Pauline Perret et Charlie Girod. Chez les garçons, Joffrey Sabard a sélectionné Maxime Carrio et Zakaria Mechergui, médaillés de bronze l’été dernier en U17, en plus de Pierre Hourné-Raubet, nouveau joueur de Tarbes-Lourdes (NM1), et Lucas Dubesset. Ces deux derniers sont habitués au 3×3 pour jouer pour l’équipe de Pau 3×3.