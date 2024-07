Tarbes-Lourdes perd quatre joueurs et engage Pierre Hourné-Raubet

Après sa belle saison 2023-2024, l’Union Tarbes-Lourdes perd quatre joueurs importants de son effectif comme l’indique La Dépêche. Il s’agit de Bryan Coudray, Jonathan Boucaud, Nelson Cécé et Frank Yangué.

Bryan Coudray (1,89 m, 23 ans), blessé en début de saison, devrait rejoindre Feurs. Le meneur de jeu n’a joué que 18 matches cette saison avec des moyennes de 6,1 points, 2 rebonds et 2,4 passes décisives en 16 minutes. Il cherche à gagner en temps de jeu et en responsabilités. De son côté, le capitaine Jonathan Boucaud (1,86 m, 29 ans) pourrait rejoindre un gros club après une belle saison. Le meneur tournait à 11,3 points, 2 rebonds et 3,3 passes décisives en 26 minutes de jeu. En concurrence sur le poste 3 et 4 cette saison avec Mo Queta, Jules Leroux et Niels Pharose, Nelson Cécé (2,00 m, 22 ans) quitte l’Union après deux saisons. Malgré des prestations convaincantes en sortie de banc, l’ailier-fort a perdu du temps de jeu. A 22 ans, le Français pourrait rebondir à Avignon selon La Dépêche. Enfin, Franck Yangue (2,05 m, 33 ans), pivot camerounais bien installé en Nationale 1, s’en va également, au même titre que le partenaire d’entraînement Raydon Atipa (1,80 m, 24 ans).

Pierre Hournet-Raubet arrive à la mène

La direction l’équipe bigourdane et Stéphane Dao vont annoncer qui seront les remplaçants de ces joueurs, alors que Marius Chambre, Fabien Ateba, Jules Leroux, Mohamed Queta et Tidiane Badiane seront toujours là à la reprise. Pour l’instant, la première recrue connue le jeune meneur Pierre Hourné-Raubet. A 19 ans, il vient franchir un cap supplémentaire à l’Union, après trois saisons passées au TOAC, chez les U18 et en NM2. Avec l’équipe de Nationale 2, le meneur tournait à 6 points de moyenne.

Le technicien de l’Union, Stéphane Dao a sur ses tablettes un arrière-ailier américain et un pivot. Deux recrues devraient bientôt être annoncées. Pour le reste de l’effectif, il subsiste encore quelques incertitudes au sujets des prolongations de Tom Wiscart-Goetz et Niels Pharose.