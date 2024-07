Les États-Unis ont fait le boulot contre le Soudan-du-Sud

Les États-Unis se sont qualifiés pour les quarts de finale du tournoi olympique masculin en battant le Soudan du Sud 103 à 86. Après avoir brillé face à la Serbie (110-84), la sélection de Steve Kerr a cette fois vite décroché de courageux adversaires (26-14, 10′) qui se sont ensuite accrochés.

Team USA 300+ points club: 🔷 Carmelo Anthony

🔷 Kevin Durant

🔷 LeBron James (newest member)#Paris2024 x #Basketball pic.twitter.com/rYYjYycxeV — FIBA (@FIBA) July 31, 2024

L’ex-Roannais Nuni Omot fait mal aux États-Unis

Avec un très bon match de l’ancien Roannais Nuni Omot (24 points à 8/12, 2 rebonds et 2 passes décisives en 28 minutes), la créativité de Carlik Jones (18 points à 8/19 et 7 passes décisives) et l’adresse de Bul Kuol (16 points à 4/5 à 3-points, 5 rebonds, 3 passes décisives et 3 interceptions pour 23 d’évaluation en 35 minutes), la sélection Royal Ivey est restée à une distance respectable de Team USA. De quoi s’offrir de bonnes chances de finir parmi les deux meilleurs troisièmes des phases de poule et ainsi de jouer les quarts de finale. A moins d’être capables d’aller chercher un succès de prestige face à la Serbie…