Les Flammes Carolo brisent la malédiction en finale de Coupe de France !

Cela valait le coup d’attendre. Quatre fois d’affilée (2017 à 2021), les Flammes Carolo étaient venues à Bercy. Mais quatre fois, elles étaient reparties en pleurs, vaincues à quatre reprises (par Bourges, à trois reprises, et par Lattes-Montpellier). Alors ce samedi, pour la dernière d’Amel Bouderra, les Ardennaises sont redescendues à Paris pour exorciser leurs démons…

Leurs vieux fantômes sont pourtant revenus danser sous leurs yeux en seconde mi-temps, quand elles ont dilapidé une avance de 19 points (46-27, 22e minute), peut-être pénalisées par la sortie prématurée (et injuste ?) sur cinq fautes de l’intenable Leia Dongue (14 points à 100% en seulement 11 minutes).

« Peace, love et united »

Alors que Kariata Diaby faisait honneur à son statut de MVP (25 points à 9/12 et 32 d’évaluation), les Flammes Carolo de la MVP Sara Chevaugeon (18 points à 6/11 et 4 passes décisives) sont même passées tout proche du précipice lorsqu’elles se sont retrouvées menées 64-67 à 112 secondes du buzzer final. Mais l’histoire ne pouvait donc pas se terminer autrement pour la dernière d’Amel Bouderra… « C’est ce que j’ai cru comprendre et c’est juste incroyable », sourit l’Alsacienne, devenue Carolomacérienne depuis… 18 ans.

« Ce match se joue sur les émotions », indique le coach Romuald Yernaux. « Je leur ai demandé de venir comme elles étaient, avec beaucoup de résilience et d’unité. Lors du discours d’avant-match, je leur avais dit que l’identité de l’équipe devait être : peace, love et united. » Un mantra qui s’est parfaitement appliqué pour garder la tête froide dans le money-time et signer ce 0-6 salvateur…

Bourges termine fanny

112 dernières secondes renversantes qui offrent, aussi, aux Flammes Carolo un ticket pour l’EuroLeague, que Romuald Yernaux pense accepter même si le club devra étudier collectivement la question, et qui font basculer la saison de Bourges dans une autre dimension. En quatre jours, les Tango ont tout perdu, passant d’une formidable saison régulière à un zéro pointé, sorties en quart de finale du championnat par le 8e, Tarbes, puis privées d’un doublé en Coupe de France. Pour elles également, l’EuroLeague est en suspens, avec le spectre d’un tour préliminaire pour valider leur billet dans le tableau principal…

