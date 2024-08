Les Flammes Carolo complètent leur « 8 majeur » avec la Nigériane Oderah Chidom

Les Flammes Carolo souhaitent s’appuyer sur un « 8 majeur » pour la saison 2024-2025 de LFB. Celui-ci est désormais au complet avec l’arrivée de l’internationale nigériane Oderah Chidom.

L’intérieure effectue donc son retour dans le championnat de France, après ses passages à Saint-Amand et Angers entre 2021 et 2023. La saison dernière, Oderah Chidom a continué à bien performer en première division italienne à Ragusa, alignant 15,3 points, 8 rebonds et 2,2 passes décisives en 33 minutes de jeu en moyenne.

Internationale nigériane, elle n’a cependant pas été retenu pour les derniers Jeux olympiques de Paris 2024, où la route de sa sélection nationale s’est arrêtée en quart de finale contre Team USA.