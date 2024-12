Les Hawks de Risacher dominent les Timberwolves de Gobert, Diabaté productif et Batum complet

Hormis le duel entre Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans) et Victor Wembanyama (2,24 m, 20 ans) remporté par le premier, la soirée des Français a été relativement discrète ce lundi 23 décembre. Déjà, le duo tricolore des Washington Wizards, composé par Bilal Coulibaly (2,03 m, 20 ans) et Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans), n’a pas tenu sa place. Le premier est blessé au niveau de l’aine alors que le deuxième était touché au dos. Ils n’ont ainsi pas pu aider leur équipe à s’opposer au Thunder d’Oklahoma City d’Ousmane Dieng (2,09 m, 21 ans). Ce dernier a joué 3 minutes, le temps de rater un tir et prendre un rebond.

⚔️🇫🇷 Bilal Coulibaly x Alex Sarr x Ousmane Dieng pic.twitter.com/wlRi7yIcs0 — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) December 24, 2024

Un autre duel a eu lieu du côté d’Atlanta. Les Hawks ont infligé aux Minnesota Timberwolves leur troisième défaite de suite. Ces derniers n’ont pas su contenir les locaux dans le dernier quart-temps (35-19). Il faut dire que Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans) est resté discret (2 points à 1/4, 6 rebonds et 1 contre en 28 minutes). Pour Atlanta, Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans) a lui aussi été limité dans son rôle (5 points à 2/5, 1 passe décisive et 3 balles perdues en 19 minutes).

Rudy Gobert rim protection + block pic.twitter.com/A2FVUXI1zl — Timberwolves Clips (@WolvesClips) December 24, 2024

Parmi les autres Français en lice sur les parquets, Nicolas Batum (2,03 m, 36 ans) a été le seul à jouer et gagner. Le vétéran a apporté 6 points à 2/2 à 3-points, 5 rebonds, 4 passes décisives, 1 interception et 1 contre en 28 minutes dans la victoire des Clippers à Memphis (110-114).

Nicolas Batum @nicolas88batum joins today Dell Curry and Antawn Jamison in 96th place all time with 1083 games pic.twitter.com/buizVhZZc3 — Top Data NBA… Live! (@TopDataNBA_Live) December 24, 2024

Autrement, Moussa Diabaté (2,08 m, 22 ans) a été très productif au cours de ses 16 minutes de jeu. Face aux Rockets, le Parisien a marqué 14 points à 6/6 aux tirs en plus de prendre 5 rebonds et piqué 1 ballon. Charlotte ayant très mal débuté la rencontre, il finit avec un +/- de +12 puisque son équipe est revenue pour perdre 114 à 101. Son coéquipier et compatriote Tidjane Salaün (2,05 m, 19 ans) a été moins en réussite (0 point à 0/4, 3 rebonds, 2 passes décisives, 1 interception et 1 contre en 19 minutes).

Moussa Diabaté 🇫🇷 14 POINTS

6/6 au tir

5 REBONDS Les Hornets s'inclinent face aux Rockets pic.twitter.com/UwhCMk0P4F — NBA France (@NBAFRANCE) December 24, 2024

Enfin, Rayan Rupert (1,99 m, 20 ans) a profité du large écart entre Dallas et Portland (132-108) pour jouer 8 minutes et cumuler 6 points à 1/2 aux tirs et 4/4 aux lancers francs en plus d’un rebond ce lundi. Armel Traoré (2,05 m, 21 ans) et Pacôme Dadiet (2,03 m, 19 ans) ne sont pas entrés lors des défaites des Lakers face aux Pistons (114-117) et des Knicks contre Toronto (139-125).