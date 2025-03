Les huit qualifiés pour les playoffs sont connus, Lacan XXL, Landerneau signe la pire prestation offensive depuis sept ans

L’enjeu principal de cette 21e journée de La Boulangère Wonderligue concernait l’identité du dernier club qualifié pour les playoffs. Et c’est Tarbes qui s’est emparé de ce huitième billet, sans les honneurs, puisque le TGB s’est lourdement incliné à Basket Landes (64-90), face à une Leila Lacan injouable (26 points à 11/13, 5 rebonds, 3 passes décisives et 3 interceptions pour 33 d’évaluation en seulement 22 minutes).

Seulement 34 points pour Landerneau…

Toutefois, l’équipe de François Gomez profite de la large défaite de son principal concurrent, Landerneau, à Bourges (34-71). Les Bretonnes ont vécu un véritable cauchemar, encaissant un 26-0 à cheval sur les deux premiers quart-temps (de 8-11 à 8-37).

12/55 aux tirs, 19 balles perdues, seulement 21 d’évaluation : les chiffres font mal pour le LBB, certes privé de sa meilleure scoreuse Nausia Woolfolk (15 points de moyenne), touchée à la cheville. Et leur indigence offensive était quasiment historique : 34 points marqués, on n’avait plus vu total si faible en championnat depuis le 19 novembre 2017, et la déroute de Saint-Amand à domicile contre… Bourges (32-74). Or, Landerneau était déjà la seule équipe à avoir terminé un match en dessous de 40 points cette saison (39-73 à Charnay), avec Basket Landes (39-52 à Lattes-Montpellier).

« Ce n’est pas le résultat qui déçoit, c’est surtout la manière », déplorait le coach Wani Muganguzi dans les colonnes du Télégramme. « Ce n’est pas normal, sur un match comme cela, où nous avions un vrai enjeu. On peut rater plein de choses, mais l’engagement et le cœur, au moins, doivent y être. »

Le classement de 6 à 8 est scellé

Outre la première place de Bourges, déjà verrouillée, le classement des spots 6-7-8 est déjà établi. Battu 59-65 à Charleville-Mézières, Angers est condamné à la 6e place, tandis que l’ASVEL ne fera pas mieux que 7e. Le club lyonnais a perdu sa capitaine Laura Quevedo sur blessure et un deuxième derby cette saison contre Charnay (66-71). Enfin, Tarbes sera donc 8e place, et défiera les Tango en quart de finale.

Sur les autres parquets, Lattes-Montpellier s’est régalé à La Roche Vendée (80-59), avec un gros match de Dulcy Fankam Mendjiadeu (17 points à 8/12, 12 rebonds et 3 passes décisives), tandis que Villeneuve-d’Ascq a engrangé une victoire capitale en vue des playdowns à Chartres (87-54). Une correction qui soigne aussi sa confiance avant sa finale retour d’EuroCup contre Ferrol mercredi (+3 à l’aller).