Les meilleurs arbitres de la saison 2024-2025 en Betclic ELITE, Pro B et NM1 dévoilés

Les noms des trois meilleurs arbitres de la saison 2024-2025 ont été dévoilés par la FFBB et la LNB. Il s’agit de Mehdi Difallah en Betclic ELITE, de Paul Antiphon en Pro B et de Arnaud Siméon en NM1. Ces trophées « viennent récompenser des parcours exemplaires et rappeler l’importance capitale de l’arbitrage dans la réussite du spectacle sportif », indique la Fédération Française de Basket-Ball dans son communiqué.

Arbitre en EuroLeague, Mehdi Difallah officie en LNB depuis 2007 et siffle régulièrement les plus grosses rencontres du championnat de France. Il est l’un des arbitres les plus expérimentés de l’Hexagone, tout comme Paul Antiphon, qui compte plus de 25 saisons d’expérience au sein de la Ligue Nationale de Basket. Quant à Arnaud Siméon, il a « démontré son sérieux et son exigence dans une division intermédiaire ».