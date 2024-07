Les Memphis Grizzlies officialisent la signature de Tuomas Iisalo

Alors que le Paris Basketball reste très discret sur le recrutement, les Memphis Grizzlies viennent d’officialiser la signature de l’entraîneur finlandais Tuomas Iisalo.

Bien qu’encore sous contrat avec le Paris Basketball, Tuomas Iisalo a préféré rejoindre un staff NBA plutôt que de devenir coach principal en EuroLeague. Il fera partie des principaux assistants de Taylor Jenkins et va tenter d’aider la franchise de Ja Morant, Jaren Jackson Jr., Zach Edey, Marcus Smart et Desmond Bane à retrouver son niveau de la saison 2022-2023.

The @memgrizz today finalized the team's assistant coaching staff under Taylor Jenkins entering the 2024-25 season. pic.twitter.com/B3yQ4wFI6k

— Grizzlies PR (@GrizzliesPR) July 7, 2024