Les New York Knicks de Pacôme Dadiet en finale de conférence Est

Ce vendredi soir au Madison Square Garden, les New York Knicks ont écrasé les Boston Celtics 119 à 81 dans un match 6 à sens unique. Avec cette victoire, la franchise de Pacôme Dadiet (2,03 m, 19 ans), qui n’est pas entré en jeu, atteint la finale de conférence Est pour la première fois depuis 25 ans.

Une démonstration des Knicks face à des Celtics diminués

Privés de leur star Jayson Tatum, blessé au tendon d’Achille lors du match 4, les Boston Celtics n’ont jamais été en mesure de rivaliser. Les Knicks ont rapidement creusé l’écart grâce à une agressivité défensive et une adresse impressionnante. Dès la première mi-temps, le score affichait 64-37, égalant la plus large avance des Knicks en playoffs à la pause depuis l’instauration de l’horloge des 24 secondes.

Jalen Brunson et OG Anunoby ont inscrit chacun 23 points, bien épaulés par Mikal Bridges (22 points) et Karl-Anthony Towns (21 points). De son côté, Josh Hart a signé un triple-double précieux (10 points, 11 rebonds, 11 passes décisives).

Le match a vite tourné à la correction, poussant Joe Mazzulla à rappeler ses titulaires dès le troisième quart-temps, alors que l’écart atteignait 41 points. La fin du match a pris des allures de célébration pour les Knicks et leurs fans, déchaînés autour du Madison Square Garden.

Retrouvailles avec Indiana en finale de conférence

New York affrontera les Indiana Pacers en finale de conférence Est, une affiche qui rappelle des souvenirs aux plus anciens, puisque les deux équipes s’étaient déjà retrouvées à ce stade en 2000. Pour le coach Tom Thibodeau, pas question de s’emballer : « C’est une belle victoire. On avance. Mais il faut déjà se préparer pour la suite. Les Pacers sont une excellente équipe et il faudra être prêt. »

Le match 1 de cette finale est programmé mercredi soir, toujours au Madison Square Garden. D’ici là, on connaîtra le dernier qualifié pour les finales de conférence, puisque Oklahoma City reçoit Denver ce dimanche pour un match 7 qui s’annonce électrique.