Les revenus d’exploitation des clubs de Betclic ÉLITE ont battu un record en 2022-2023

La Direction nationale du Conseil et du contrôle de gestion de la Ligue nationale de basket (DNCCGCP) a publié ce jeudi 1er février son rapport sur les comptes des clubs de Betclic ÉLITE et de Pro B à l’issue de la saison sportive 2022-2023.

Des revenus d’exploitation en hausse de 15% en 2022-2023

Cet exercice a été marqué par « un engouement exceptionnel du public, matérialisé par une progression substantielle des recettes de match », explique-t-elle dans son introduction. « C’est donc logiquement que les revenus d’exploitation des 36 clubs ont progressé de 15% pour s’établir à un niveau record de 160,7 M€ au 30 juin 2023. Même si certains clubs ont réussi à diversifier les sources de revenus, les recettes de match et le sponsoring représentent encore une quote-part significative (69%) des produits d’exploitation. » En revanche, « une perte nette cumulée de 5,4 M€ au 30 juin 2023 » a été calculée « dont deux clubs, à eux seuls, représentant approximativement 4 M€ de perte ». Il s’agit là de l’ASVEL et du Limoges CSP. D’autres clubs, comme Strasbourg, Le Portel ou Gravelines-Dunkerque ont connu des années difficiles sur le plan comptable alors que Le Mans reste toujours aussi rigoureux et que Nancy poursuit son redressement entamé depuis plus de quatre ans.

Compte de résultat cumulé de la Betclic ÉLITE (en K€) :



Voici les données des 18 clubs engagés en Betclic ÉLITE en 2022-2023 :

Du côté de la Pro B, « une perte nette cumulée de 1,2 M€ » a été comptabilisée « mais la situation nette d’ensemble reste confortablement positive à hauteur de 4,1 M€. »

Compte de résultat cumulé de la PRO B (en K€)

Pour consulter les données club par club, cliquez-ici pour accéder au communiqué.