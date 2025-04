Les staffs des Équipes de France jeunes dévoilés pour l’été 2025

La FFBB a officialisé la liste complète des staffs techniques des Équipes de France jeunes qui prendront part cet été à six championnats d’Europe, deux Coupes du Monde et au traditionnel Tournoi de l’Amitié. Entre entraîneurs nationaux, cadres d’État, conseillers territoriaux ou encore techniciens venus du monde professionnel, la diversité est au rendez-vous.

Une large représentation du basket français

Cette année encore, la France présentera des équipes dans toutes les catégories jeunes, des U15 aux U20, chez les filles comme chez les garçons. Plusieurs figures connues du circuit professionnel ou de la formation tricolore ont été reconduites ou intégrées dans ces staffs.

Chez les féminines, Yves Tekpli sera à la tête des U15 pour le Tournoi de l’Amitié et le FOJE, Julien Egloff mènera les U16 à l’Euro en Roumanie, tandis que Vincent Bourdeau coachera les U18 à La Palma. Aurélie Bonnan prend les commandes des U19 pour la Coupe du Monde à Brno, avec un staff étoffé. Enfin, Emmanuel Body dirigera les U20 au Portugal.

Côté masculin, c’est Stanislas Hacquard qui encadrera les plus jeunes (U15), Nicolas Absalon les U16, et Élise Prodhomme les U18. Ruddy Nelhomme continue son rôle avec les U19, accompagnés notamment de François Peronnet et David Hermine. Enfin, Mickaël Hay pilotera les U20 à l’Euro de Héraklion avec un staff très fourni.

Féminisation, professionnalisation et continuité

Comme l’a souligné Jacques Commères, directeur de la performance à la FFBB : « La composition des staffs répond à plusieurs logiques et objectifs fédéraux, notamment par rapport à la féminisation et à l’ouverture vers le monde professionnel. »

La présence de figures expérimentées comme Mickaël Hay ou Ruddy Nelhomme est équilibrée par l’intégration de jeunes techniciens issus des ligues régionales, mais aussi de profils féminins sur des sélections masculines, à l’image d’Élise Prodhomme avec les U18 garçons.

La structure des staffs montre également une volonté de continuité entre les pôles France, les clubs professionnels et la formation fédérale. Des analystes du jeu aux préparateurs physiques, tous les maillons de la chaîne du haut niveau sont représentés, contribuant à faire grandir la relève tricolore.