Les turnovers, le nouveau problème dans le jeu de Killian Hayes

On savait Killian Hayes (1,96 m, 22 ans) en difficulté pour trouver sa place dans la rotation des Pistons. Pendant un temps, les nombreuses blessures de ses coéquipiers lui ont fait débuter 21 de ses 27 matchs comme titulaire. Mais depuis que (quasiment) tout le monde est à 100%, le Français a vu son temps de jeu chuter. Peu à peu, ses nombreux concurrents sur les postes extérieurs lui sont passés devant. Alors sa maladie contractée à la mi-décembre qui lui a fait rater 4 matchs n’a pas arrangé la situation. De retour depuis deux rencontres, il n’a joué que 10 minutes de moyenne, contre 25 sur l’ensemble de la saison. Pour cause, une équipe qui commence enfin à fonctionner – les Pistons ont gagné leur premier match depuis le 29 octobre – sans qu’il n’y joue un grand rôle. Mais en cause surtout, ses mauvaises performances. Et notamment dans un secteur qui était pourtant une de ses forces : le contrôle du ballon.

Sur ces deux matchs, Hayes a cumulé 6 pertes de balle en 20 minutes. Ce que le commentateur des Pistons a même qualifié d’« inhabituel. » Il a enchaîné les mauvais choix qui auraient pu coûter cher à son équipe, en fonçant tête baissée dans la défense sans maîtrise. Un paradoxe pour lui qui est d’habitude davantage mesuré, voire même trop hésitant. Ce qui a donc conduit son coach Monty Williams a le sortir à chaque fois très rapidement, d’où son faible temps de jeu. Sur l’ensemble du mois, sa moyenne de pertes de balle monte à 2,2. En novembre, elle n’était qu’à 0,5. Sur un échantillon de 5 matchs, il avait même réussi 26 passes décisives pour seulement 2 turnovers, le classant dans les tous meilleurs ratios de NBA, en compagnie de joueurs comme Chris Paul ou Mike Conley. Difficile donc d’expliquer une telle rechute, si ce n’est par un manque de confiance en ses capacités.

The Pistons were up 19 at half.

Committed 6 turnovers in the third quarter. Thats bad.

Killian Hayes was -10 in 10 minutes, 3 turnovers (including this gem).

Ausar was -1 in 12. He’s the only guy who can guard wings.

Start him & have Ivey run the bench. pic.twitter.com/YlVITorYBb

— michael c (@Zeitheist1) December 29, 2023