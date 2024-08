Les U16 continuent leur route vers les quarts de finale de l’EuroBasket

L’équipe de France U16 masculine continue son sans-faute à l’EuroBasket 2024 après sa victoire en 1/8e de finale contre la Croatie (90-59). Portés par le duo Towo-Nansi / LeTailleur, les Bleuets défieront la Lettonie en quart de finale ce mercredi 14 août (15h).

𝐍𝐨𝐬 𝐔𝟏𝟔 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐫𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐄𝐮𝐫𝐨𝐁𝐚𝐬𝐤𝐞𝐭 ! 🤩 Malgré une entâme de match compliquée, les jeunes de Nicolas Absalon ont très largement dominé la Croatie avec une victoire 90-59 ✅ pic.twitter.com/XpEQSX5ABe — GOATOGUY (@goatoguy) August 13, 2024

Une équipe avec et sans le Choletais Aaron Towo-Nansi

Mais face à une nation qui avait pourtant perdu ses trois matchs de poule, les joueurs de Nicolas Absalon ont été malmenés en début de match (2-9). Il aura fallu attendre l’entrée d’Aaron Towo-Nansi (15 ans) pour que les Bleuets fassent valoir leur statut de favori. Le Choletais (14 points, 10 passes décisives et 7 interceptions pour 1 ballon perdu), ainsi que le Gravelinois Louka Letailleur (13 points et 5 rebonds), auront été les véritables garants des meilleurs passages tricolores de la partie, comme en atteste leur +/- : respectivement +35 et +32.

Après être repassés devant en milieu de 2e quart-temps pour mener d’une courte tête à la mi-temps (41-39), les Bleuets ont considérablement accéléré au retour des vestiaires. Les U16 ont remporté la 2e période sur le score de 49 à 20, limitant les Croates à 7 points dans le 3e quart-temps (21-7). Le meilleur marqueur français sur la phase de groupes Cameron Houindo a été plus discret cette fois, avec 8 points (3/6 à 2-points et 2/4 aux lancers francs).

L’équipe de France U16 défiera la Lettonie ce mercredi 14 août (15h) pour une place dans le dernier carré de la compétition.