Les U18 de Cholet terminent fanny l’ANGT de Podgorica, mais laissent des belles promesses d’avenir

Pas de miracle pour les jeunes choletais à l’ANGT de Podgorica. Le groupe des U18, qui avait déjà « une chance incroyable d’être sur ce genre d’événements » selon les mots de leur coach Régis Boissié, a terminé en dernière position du tournoi. Après avoir perdu leurs trois matchs de poule face au Derby Podgorica (72-86), à la Team Podgorica (67-82), et à l’Alba Berlin (77-81), les joueurs de l’Académie Gautier ont une nouvelle fois chuté pour l’ultime match de classement, contre les Slovènes de l’Olimpia Ljubljana ce matin (76-80). Ils ont été menés pendant tout le match, et ont seulement réussi à recoller dans les dernières minutes. La faute à un manque de rigueur au rebond (36 à 48 pour Ljubljana) et à une adresse défectueuse à 3 points (5/29).

Un constat finalement à l’image de leur tournoi. En attendant les autres matchs de classement et la finale, les U18 choletais sont pour l’instant derniers de l’ANGT en rebonds pris par match (32,5 de moyenne), et avant-derniers au pourcentage à 3 points (27%). Mais il y a tout de même des signaux positifs. Leur fond de jeu offensif notamment. Les joueurs de Régis Boissié sont parmi les équipes à avoir réussi le plus de passes décisives (21,3 par match) et le moins de pertes de balle (13,5). Des chiffres qui peuvent largement être attribués aux deux meneurs : Soren Bracq et Aaron Towo-Nansi.

Deux grosses sources de satisfaction

Le premier est le joueur qui a été le plus utilisé de l’effectif, avec près de 28 minutes de moyenne. Bracq, 16 ans, a profité de ce gros temps de jeu pour compiler des statistiques de 15,5 points à 64,7% à 2-points, 4,8 rebonds, 5,8 passes et 1,8 interception. Avec notamment une remarquable sortie à 23 points, 7 rebonds et 6 passes contre l’Alba Berlin. Auprès de Ouest-France avant le tournoi, il se décrivait comme « un meneur qui joue un peu à l’instinct, agressif et quand [il] voit une ouverture, l’utilise. » L’autre meneur Aaron Towo-Nansi a particulièrement brillé lors du dernier match : 17 points, 5 passes et 22 d’évaluation. Il termine le tournoi avec des moyennes de 8,5 points à 33,3% à 3-points, 1,2 rebond, 5,2 passes et 1,2 interception en 27 minutes. Des chiffres tout simplement impressionnants quand on sait qu’il n’a que… 14 ans. En tant que plus jeune joueur du tournoi, il n’a pas démérité et n’a pas semblé le moins du monde impressionné. Ces deux joueurs ont de quoi prouver une nouvelle fois toute la qualité du centre de formation choletais. Qui lui vaut des invitations dans ce genre de gros tournois.