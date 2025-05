Les Wolves de Gobert relèvent la tête en infligeant 42 points au Thunder, et remontent à 2-1

On pouvait légitimement s’inquiéter pour les Minnesota Timberwolves après leurs deux premières défaites dans ces finales de la Conférence Ouest contre le Thunder. Surtout par la manière, tant il semblait y avoir un écart entre les deux équipes (victoires de 26 puis 15 points). Mais l’équipe du Nord est une équipe à réaction, avec du caractère, et elle l’a prouvé lors du Match 3 à domicile, en marquant le plus haut total de points de leur histoire en playoffs.

Ne laisser aucune chance à l’adversaire

De retour devant leur public, les coéquipiers d’un Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans) qui vit une série compliquée jusqu’ici, ont démarré en trombe. Après le premier quart-temps, ils menaient déjà 34-14. On annonçait que le caractériel Anthony Edwards était très remonté après les deux premières défaites, et avait beaucoup analysé et parlé dans le vestiaire avant ce Match 3. Celui-ci a tenu en parole en marquant 16 points dès le premier quart, et aussi servi ses coéquipiers beaucoup plus adroits à 3-points (50% au final). Avec une telle envie, de la réussite et un public en folie, difficile pour le Thunder de résister.

L’écart est monté jusqu’à 35 points dans le deuxième quart et n’est plus jamais redescendu. Chose rare en playoffs – à part peut-être cette année – l’intégralité du quatrième quart fut un garbage time. Qui a notamment permis à Ousmane Dieng (2,09 m, 22 ans) de marquer ses premiers points des playoffs : 6 points à 2/2 à 3-points et 1 rebond en 7 minutes.

Anthony Edwards explosive transition dunk pic.twitter.com/9a3MtcgMIH — Timberwolves Clips (@WolvesClips) May 25, 2025

Intensité maximale en défense

Les Timberwolves ont tiré à 50% à 3-points, avec des pointes à 30 points pour Edwards et 24 pour Julius Randle, mais aussi des bons matchs des jeunes Terrence Shannon Jr et Nickeil Alexander-Walker. Le quadruple DPOY Rudy Gobert n’a toujours pas explosé les compteurs offensivement. Il a en revanche été omniprésent en défense, y compris au large : 7 points à 3/6 aux tirs, 7 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre en 28 minutes.

Toujours à moins de 5 points de moyenne et moins de 50% aux tirs sur cette série, il se concentre sur son rôle défensif. Il donne le ton de ce côté du terrain. Ce qui lui vaut tout de même l’un des trois meilleurs plus/minus de son équipe sur ces trois matchs (+12).

Gobert a aussi joué un rôle dans le verrouillage du néo-MVP Shai Gilgeous-Alexander, qui n’a marqué que 14 points à 4/13 aux tirs, et obtenu seulement 4 lancers-francs (contre 29 sur les deux premiers matchs). Un dernier point qui a fait la différence selon un sous-entendu du coach Chris Finch en conférence de presse.

Avec une victoire finale 143-101, les Timberwolves relèvent donc la tête. Mais le Thunder reviendra déterminé au Match 4, toujours à Minnesota. Celui-ci s’annonce serré et déterminant pour la suite de la série.