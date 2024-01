Les Wolves et Gobert se reprennent, Coulibaly en hausse

Après deux défaites de suite, les Minnesota Timberwolves ont signé une large victoire à Houston (95-122) ce vendredi 5 janvier. Leur défense retrouvée, Rudy Gobert (13 points à 6/7 aux tirs, 12 rebonds, 2 interceptions et 2 contres en 33 minutes) & co restent bien accrochés à la première place de la conférence Ouest (25 victoires et 9 défaites).

En effet, derrière Oklahoma City (23 victoires et 11 défaites) a perdu, de même que Denver (25 victoires et 12 défaites). Le Thunder s’est incliné 124 à 115 sur le parquet de Brooklyn. Ousmane Dieng et Olivier Sarr n’étaient par sur la feuille match.

Sur la feuille de match, Evan Fournier l’était. Mais le leader offensif de l’équipe de France n’est toujours pas entré en jeu alors que les New York Knicks sont allés l’emporter dans les grandes largeurs chez les Sixers de Philadelphie (92-128). Dans le cinq, Nicolas Batum a été discret (0 point à 0/2, 4 rebonds et 1 passe décisive en 21 minutes).

Comme New York, Cleveland compte 20 victoires et 15 défaites. Les Cavs ont signé leur 20e succès de la saison face aux Washington Wizards. Dans le dur dernièrement, Bilal Coulibaly a signé un bon match, en profitant du plus gros temps de jeu (36 minutes) de l’effectif. L’arrière/ailier a cumulé 15 points à 6/13 (dont 2/4 à 3-points), 1 passe décisive, 1 interception et 3 contres.

Les Wizards (6 victoires et 28 défaites) restent derrière les Charlotte Hornets (8 victoires et 25 défaites) de Frank Ntilikina (qui n’a toujours pas joué) mais devant les Pistons de Détroit (3 victoires et 32 défaites). Ces derniers ont fait douter Golden State mais repartent de San Francisco avec un 32e revers. Killian Hayes n’a pas marqué (0/3 aux tirs) mais distribué 5 passes décisives (pour 0 balle perdue) en 16 minutes. Il a également piqué 2 ballons.