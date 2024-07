L’Espagne avec Alex Abrines mais pas Juan Nunez pour les JO

L’Espagne a communiqué sa sélection masculine finale pour le tournoi olympique de Paris. Par rapport au groupe s’étant qualifié à Valence la semaine dernière, le sélectionneur Sergio Scariolo a préféré rappelé Alex Abrines et Juancho Hernangómez plutôt que de prendre Joel Parra et Juan Nunez.

Âgé de 20 ans, ce dernier n’avait joué que 4 minutes dans la finale du TQO contre les Bahamas. Parra et Nunez restent cependant dans le groupe.

Après un TQO remporté, place aux Jeux olympiques pour la Roja. Pour viser une médaille, Sergio Scariolo va s’appuyer sur ses joueurs d’expériences comme Sergio Llull et Rudy Fernandez. Ce dernier va disputer ces sixièmes Jeux Olympiques ! Nouveau joueur du Panathinaikos Athènes, Lorenzo Brown est aussi de la partie tout comme Juancho Hernangomez. Absent lors de la Coupe du monde 2023, le meneur de jeu naturalisé espagnol s’est montré décisif sur les quatre matchs du TQO (12,5 points, 1,8 rebond et 7,5 passes décisives en 23 minutes jouées en moyenne). Le Barça compte aussi ses nombreux représentants : Alex Abrines, Dario Brizuela et Willy Hernangomez. Ce dernier sera un joueur clé à Lille. L’intérieur des Blaugrana a tourné à 18 points et 7,3 rebonds en 20 minutes de moyenne.