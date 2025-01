À mi-saison en LF2, Toulouse tout en haut, Saint-Amand dans les bas-fonds

Finaliste des playoffs la saison dernière, échouant sur la dernière marche pour rejoindre la LFB contre Chartres, le Toulouse Métropole Basket est au rendez-vous une nouvelle fois pour cet exercice 2024-2025. Le TMB n’a été vaincu qu’à une seule reprise cette saison en 10 matchs.

L’équipe de Xavier Noguera est sur une excellente dynamique puisqu’elle a même terminé 2024 sur 8 victoires d’affilée. Pour cela, les Toulousaines possèdent la meilleure défense de LF2 (56,3 points encaissés / match) ainsi que la meilleure marqueuse du championnat en la personne de Binta Drame (1,72 m, 22 ans), qui enregistre 17 points en moyenne.

Un gros peloton à la poursuite de Toulouse

Mais derrière Toulouse, la concurrence est rude. Avec 7 victoires et 3 défaites, l’on retrouve un petit groupe composé de Mondeville, Montbrison et Feytiat. L’USO Mondeville est à ce jour la meilleure attaque du championnat (75,6 points marqués / match). Quant à Montbrison, l’équipe de Corinne Benintendi s’appuie sur la troisième meilleure défense (58,7 points encaissés de moyenne) et le magnifique début de saison de Mariana Muadi Bulabula (16,5 points et 12,2 rebonds), meilleure rebondeuse de la Ligue. Du côté de Feytiat en Haute-Vienne, l’apport des deux côtés du terrain de l’Américaine Camille Zimmerman (28 ans,1,85 m) est non négligeable. Elle est la meilleure marqueuse et rebondeuse de son équipe avec 13,4 points et 8,1 rebonds.

Dans la ventre mou du classement de la LF2, on trouve un groupe d’équipes aux performances similaires. Alençon et Voiron se partagent les 5e et 6e places avec 16 points chacune et un bilan identique de 6 victoires pour 4 défaites. La Tronche Meylan suit de près à la 7e place avec 15 points (5V-5D). L’équipe peut compter sur Nukiya Mayo, MVP de la 10e journée, pour maintenir son niveau.

Aulnoye occupe une décevante 8e position avec 14 points (4V-6D) malgré les caviars distribués par Helene Jakovljevic (11,4 passes décisives) et Fleur Devillers, deuxième meilleure marqueuse du championnat (16,9 points). Avec 31 unités dans la victoire contre Montbrison (72-64), elle détient la meilleure marque cette saison sur un match. Leurs performances n’auront pas sauvé la place d’Olivier Hirsch qui a été remplacé par son assistant Charles Cairon durant la trêve.



Nice complète ce groupe à la 9e place, également avec 14 points (4-6). L’équipe niçoise s’appuie sur les performances de Léna Timera (13,9 points). Ces cinq formations restent à portée des places qualificatives pour les playoffs et devront redoubler d’efforts pour grimper au classement.

Le Havre et Saint-Amand en difficulté

Après sa montée de NF1, Le STB Le Havre Féminin est en difficulté en LF2. Le club normand devra trouver des solutions rapidement pour s’extirper de la zone dangereuse. Saint-Amand, récemment relégué de LFB, connaît également un début de saison très compliqué pour son retour en deuxième division, et ce malgré la nomination de Fabrice Courcier. Avec seulement 2 victoires pour 8 défaites, les Green Girls occupent l’avant-dernière place du classement. Cependant, leur récente victoire face à Feytiat (62-53) lors de la dernière journée de 2024 pourrait leur redonner espoir. L’équipe de Bigué Sarr devra capitaliser sur ce succès pour tenter de redresser la barre en 2025 pour éviter la relégation.

La dernière position revient au Pôle France. Il affiche le bilan le plus faible avec une seule victoire en 10 rencontres. Les pensionnaires de l’INSEP peinent logiquement face à des équipes plus expérimentées, comme en témoigne leur différence de points moyenne de -16,6 par match. Néanmoins, leur récente victoire contre Aulnoye montre qu’elles sont capables de créer la surprise.