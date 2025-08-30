L’hymne national d’Israël copieusement sifflé à l’EuroBasket

Alors que la FIBA justifie l’engagement d’Israël par un alignement sur les recommandations du comité olympique, qui n’a pas exclu l’État hébreu de ses compétitions, la présence de la sélection israélienne à l’EuroBasket est contestée à Katowice.

Huées et manifestations sur le parvis

Pendant que la France et la Slovénie s’affrontaient, le parvis de la Spodek Arena était l’objet de plusieurs manifestations anti-israéliennes. La Jeunesse polonaise dénonçait « un état génocidaire » tandis que les drapeaux palestiniens, témoignant du soutien à Gaza, étaient de sortie. Un seul a réussi les portiques de sécurité pour se retrouver dans les travées avant Pologne – Israël…

– Free, free, Palestine! Nie ma wolności, bez wolnej Palestyny! Stop ludobójstwu! Ani jednej bomby więcej! – takie padają hasła pod Spodkiem. O 20.30 meczu Polska – Izrael. #plkpl #EuroBasket pic.twitter.com/ahHJUl5G7D — Łukasz Cegliński (@cegieu) August 30, 2025

L’avant-match a ensuite donné lieu à une scène rarissime dans le monde du sport : l’hymne israélienne a été copieusement huée par le public présent à Katowice. Les « Polska ! Polska ! » sont d’abord tombés des tribunes, pendant les premières notes de l’Hatikvah, avant de laisser place à des sifflets de plus en plus nourris.

🇮🇱 Des manifestations pro-Palestine en marge du match Pologne – Israël à l’EuroBasket et de nombreuses huées pour l’hymne national d’Israël. 🔊 https://t.co/Xm0UAzRzwd pic.twitter.com/N6X2DVYlY9 — BeBasket (@Be_BasketFr) August 30, 2025

Pour son prochain match, Israël affronte l’équipe de France dimanche à 17h.