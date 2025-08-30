Recherche
EuroBasket masculin

L’hymne national d’Israël copieusement sifflé à l’EuroBasket

Avant le match Pologne - Israël au championnat d'Europe de basket, l'hymne national israélien a été conspué par le public de la Spodek Arena à Katowice.
|
00h00
Résumé
Écouter
De nombreux drapeaux israéliens dans les tribunes de Katowice pour Pologne – Israël, mais des huées nourries pour l’hymne national

Crédit photo : Julie Dumélié

Alors que la FIBA justifie l’engagement d’Israël par un alignement sur les recommandations du comité olympique, qui n’a pas exclu l’État hébreu de ses compétitions, la présence de la sélection israélienne à l’EuroBasket est contestée à Katowice.

Huées et manifestations sur le parvis

Pendant que la France et la Slovénie s’affrontaient, le parvis de la Spodek Arena était l’objet de plusieurs manifestations anti-israéliennes. La Jeunesse polonaise dénonçait « un état génocidaire » tandis que les drapeaux palestiniens, témoignant du soutien à Gaza, étaient de sortie. Un seul a réussi les portiques de sécurité pour se retrouver dans les travées avant Pologne – Israël…

L’avant-match a ensuite donné lieu à une scène rarissime dans le monde du sport : l’hymne israélienne a été copieusement huée par le public présent à Katowice. Les « Polska ! Polska ! » sont d’abord tombés des tribunes, pendant les premières notes de l’Hatikvah, avant de laisser place à des sifflets de plus en plus nourris.

Pour son prochain match, Israël affronte l’équipe de France dimanche à 17h.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Israël
Israël
T-shirt offcourt

Commentaires

julien75020
Ils en savent quelque-chose en terme d état genocidaire les polonais ... une poignée de militants d extrême gauche a l entree ... la Slovénie a aussi ete huee au premier match, c est surtout du au fait qu il joue le pays hote ...
