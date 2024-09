Limoges aux bons souvenirs de son passé : victoire à Orthez, dans la salle Pierre Seillant, face à l’Élan Béarnais

Certes, ce n’est que de la présaison, mais quand on s’appelle le Limoges CSP, battre l’Élan Béarnais à Orthez, dans la salle Pierre Seillant, avec le même Pierre Seillant au premier rang, assis à côté de Paul Henderson, cela a un certain cachet. Alors les Ultras Greens, en manque de Clasico depuis que Pau est descendu en Pro B, ne se sont pas privés de le rappeler aux 800 spectateurs pyrénéens, scandant des « On est chez nous » après le buzzer final, couverts par des huées. Un air de rivalité, même en présaison.

Au-delà du folklore, les deux clubs sont repartis avec de précieux enseignements. Longtemps accroché (58-58 à la 35e minute), le CSP a su forcer son destin en suivant le chemin tracé par le capitaine, Nicolas Lang, auteur de 28 points à 9/14, dont 7/10 à 3-points. Limoges remporte donc le Challenge Aquitain, avec deux victoires au cours du week-end.

En revanche, l’Élan Béarnais pointe à la dernière place. Mais la copie livrée ce dimanche n’avait rien à voir avec le pâle visage affiché vendredi contre Boulazac (72-84). « Nous sommes montés d’un cran, dans la consistance notamment », relève l’entraîneur Mickaël Hay dans les colonnes de Sud Ouest . « Sur ce plan [de la régularité], je pense que nous avons franchi un cap important et qui est primordial. Les gars travaillent bien, et ont envie de bien faire, les signaux sont encourageants. »