Limoges n’a pas obtenu gain de cause devant le CNOSF

La semaine devant les instances du Limoges CSP ne s’est pas terminée sur une note beaucoup plus positive avec le CNOSF. Après l’ultimatum fixé par la DNCCG concernant les nouveaux investisseurs du club limougeaud, le Cercle Saint-Pierre vient d’être débouté par le CNOSF (Comité national olympique et sportif français) concernant la sanction infligée par le Conseil Supérieur de Gestion de la LNB (réduite à deux victoires retirées et 10 000 euros d’amende par la Chambre d’appel de la Fédération française). Pour rappel, cette sanction était liée à la présentation de comptes ou de documents prévisionnels non fidèles et sincères au terme de la saison 2022-2023. Il reste une alternative aux dirigeants limougeauds : le tribunal administratif.

Ces deux victoires risquent de manquer à l’entraîneur Jean-Marc Dupraz et ses joueurs en fin de saison pour une place en playoffs. Les Limougeauds sont classés à la 13e place, avec trois victoires de retard sur Saint-Quentin (8e), avant de disputer la 28e journée de Betclic ELITE contre l’équipe picarde justement.