[Live] Demi-finale de la Leaders Cup : Le Mans – Saint-Quentin

Suivez le live de la première demi-finale de Leaders Cup 2025 entre Saint-Quentin et Le Mans.

18h02 : Trouvé sous le cercle, le pivot polonais Olejniczak, très bon contre Paris, ouvre le score (0-2).

18h01 : Le cinq majeur du SQBB est composé par Nolan Traoré, Loïc Schwartz, Jerome Robinson, Giovan Oniangue et Dominik Olejniczak.

18h : Le cinq majeur du Mans est composé par Trevor Hudgins, Léopold Delaunay, Abdoulaye Ndoye, David DiLeo et Wilfried Yeguete.

17h53 : Saint-Quentin, vainqueur surprise de Paris en quarts de finale, est au complet pour la première demi-finale de Leaders Cup de son histoire. Auteur de son meilleur match de la saison selon son coach Julien Mahé, Nolan Traoré espère laisser une trace dans l’histoire du SQBB avec une finale d’une compétition de haut-niveau comme la Leaders Cup.

17h48 : Le match est diffusé gratuitement sur YouTube par DAZN France.

17h46 : Vainqueur de la Leaders Cup 2014 (mais aussi la Semaine des As en 2006 et 2009), Le Mans, qui a réalisé un upset contre Cholet (93-91) pour le premier quart de finale ce vendredi, compte toujours deux absents de marque : Noah Penda et TaShawn Thomas. Guillaume Vizade doit donc composer avec sept joueurs professionnels si l’on ne compte pas le jeune Loïs Grasshoff et l’espoir David Simonovic.

17h43 : Bienvenue sur ce live sur BeBasket.