Le Mans retrouve Saint-Quentin, son premier adversaire de la saison

Le Mans Sarthe Basket a décroché son billet pour les demi-finales de la Leaders Cup ce vendredi en s’imposant face à Cholet (93-91). Malgré une fin de match tendue, les Manceaux ont tenu bon, emmenés par des performances solides de leurs cadres. Cependant, le MSB a dû composer avec les absences de Noah Penda et TaShawn Thomas, réduisant son effectif à seulement sept joueurs professionnels plus le rookie Loïs Grasshoff et l’espoir David Simonovic.

Un duel face à un adversaire redouté

Pour une place en finale, les hommes de Guillaume Vizade retrouveront Saint-Quentin, vainqueur surprise de son quart de finale. Les Picards ont laissé un souvenir amer au MSB en début de saison en infligeant une lourde défaite à Antarès lors de la première journée de Betclic ÉLITE. Le coach manceau se souvient bien de cette rencontre :

« Saint-Quentin, c’est l’équipe qu’on a jouée en premier dans le championnat, donc ça fait longtemps, mais leur très beau parcours en BCL a montré de belles choses. Leurs trois matchs face à Galatasaray ont été d’un très haut niveau, où ils ont vraiment mis en avant le basket français. »

Une récupération précieuse

Avec un effectif réduit, la question de la fraîcheur physique sera cruciale pour Le Mans. Néanmoins, Guillaume Vizade veut voir le bon côté des choses :

« On a eu la chance de jouer les premiers, donc on gagne deux heures et demie de récupération. C’est peut-être à la marge, mais c’est toujours ça, notamment pour ceux qui ont eu un gros temps de jeu. David DiLeo a joué 35 minutes et Léopold Delaunay 29. Après, ceux qui sont autour des 25 minutes peuvent répéter ce type de performance. »

Le MSB devra donc puiser dans ses ressources pour espérer prendre sa revanche contre Saint-Quentin et se hisser en finale de la Leaders Cup.

A Caen,