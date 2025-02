Le Mans a encore imposé sa loi au rebond pour prendre le dessus sur Cholet

La suprématie du Mans Sarthe Basket (MSB) au rebond n’est pas un hasard. Deuxième meilleure équipe de Betclic ÉLITE derrière l’ASVEL dans ce secteur, Le Mans a encore démontré son intensité et son application face à Cholet. Déjà, le 27 décembre dernier, lors de leur victoire à la Meilleraie, les Manceaux avaient pris 20 rebonds offensifs, un chiffre qui en disait long sur leur capacité à accabler leurs adversaires par leur activité sous le cercle.

Une priorité quotidienne

Pour Wilfried Yeguete, capitaine du MSB, ce travail au rebond est le fruit d’une insistance quotidienne :

« Le coach insiste beaucoup sur le rebond, offensif et défensif, surtout offensif parce qu’il sait qu’on met de la pression sur eux. On a des joueurs qui prennent la place, Williams, DiLeo aussi. On a des joueurs de taille qui arrivent à gêner les autres équipes. C’est une chance pour nous d’essayer de jouer avec ça, surtout quand on a moins de joueurs dans l’équipe collective, ce qui permet d’éviter les contre-attaques de l’autre équipe. »

Guillaume Vizade, coach du MSB, explique quant à lui l’importance qu’il accorde à cette domination dans la construction de son équipe :

« C’est un travail quotidien pour nous. Dès la construction de l’équipe, on savait qu’on n’avait pas de pivot de grande taille et qu’on allait peut-être subir. On a donc mis le focus dessus. Ce n’est pas une peur, mais un axe de travail essentiel. On l’intègre dans tous nos exercices et on est constamment en train de stimuler le rebond offensif. C’est une de nos forces, on veut l’exploiter. »

Un début de match difficile pour Cholet

Pour Fabrice Lefrançois, coach de Cholet, l’entame de match a été un moment décisif :

« On a vraiment deux temps faibles qui nous mettent dedans. Déjà le début de match, où clairement on n’est pas dans ce qu’on veut faire, que ce soit en termes d’intensité ou de choix offensif. On leur donne de la relance, du rythme, et de la confiance. On sait qu’ils s’alimentent beaucoup sur ça, sur de la relance et du rebond offensif. »

Malgré un retour de Cholet en seconde mi-temps, Le Mans a su tenir bon pour s’imposer 93-91 dans un match à haute intensité. Si la bataille au rebond reste un des piliers de leur succès, cette maîtrise sera cruciale pour la suite de la compétition, contre le vainqueur de Paris – Saint-Quentin.