Cholet Basket puni au rebond dans le derby contre Le Mans

La Meilleraie a été le théâtre d’un derby intense entre Cholet Basket et Le Mans Sarthe Basket, mais c’est bien le MSB qui a imposé sa loi dans une victoire marquante (92-86). Ce match, marqué par une domination impressionnante des Sarthois au rebond offensif (20 prises), met en lumière des signaux d’alerte pour les leaders de la Betclic Élite à la trêve.

Une bataille des airs perdue par Cholet

Fabrice Lefrançois, l’entraîneur de Cholet, n’a pas mâché ses mots après la rencontre au micro de Ouest-France et du Courrier de l’Ouest :

« On s’est fait bouger physiquement, dans l’impact et l’engagement. Ces 20 rebonds offensifs, c’est la clé du match. Si on limite ça à un chiffre plus raisonnable, ce n’est pas le même scénario. »

Le constat est partagé par son pivot Bastien Vautier (2,10 m, 26 ans), qui admet la faillite collective dans ce secteur :

« On avait ciblé leurs joueurs clés au rebond, mais ils ont quand même réussi à s’imposer. On doit être plus impactants, c’est une question de mental et de physique. »

Le Mans, avec des joueurs comme Noah Penda et Williams Narace (3 rebonds offensifs chacun) et un David DiLeo (1,98 m, 27 ans) actif (4 rebonds offensifs), a donné l’impression de dominer les duels et d’être constamment en mouvement.

Un derby qui met en lumière des lacunes

Ce revers, le troisième en cinq matchs pour Cholet, révèle des failles dans une équipe jusqu’alors flamboyante. Outre les problèmes au rebond, le MSB a également forcé 10 interceptions, profitant de pertes de balle clés des Choletais dans les moments décisifs. L’entraîneur de Le Mans, Guillaume Vizade, s’est montré satisfait de l’engagement de ses joueurs :

« Prendre 20 rebonds offensifs à l’extérieur, c’est une énorme performance. Cela a permis de contenir l’intensité de Cholet, surtout en deuxième mi-temps où nous avons enchaîné les stops défensifs. »

Des voyants à surveiller pour 2025

Pour Cholet, les signaux d’alerte se multiplient. Avec une moyenne de 95 points encaissés sur les cinq derniers matchs, l’équipe semble avoir perdu un peu de sa solidité défensive. La blessure de Jamuni McNeace, pièce maîtresse de la raquette, continue de peser lourdement. Justin Briggs, son remplaçant, n’a pas encore trouvé ses marques, tandis qu’Aaron Wheeler peine à être régulier depuis son retour de vblessure.

« On doit se ressaisir et retrouver notre identité défensive. La densité physique de McNeace nous manque, mais ce n’est pas une excuse », a souligné Fabrice Lefrançois.

Un défi de taille à venir

Leader du championnat à la trêve, Cholet reste néanmoins en tête, mais devra rapidement trouver des solutions. Dès janvier, un déplacement périlleux à Nancy les attend face à Shevon Thompson (2,13 m, 31 ans), le meilleur rebondeur de la ligue (8,8 prises par match). Ce sera un véritable test pour une raquette choletaise en quête de réponses.

En attendant, ce derby perdu laisse un goût amer, mais rappelle aussi que la marge d’erreur est infime pour une équipe au sommet de la Betclic ÉLITE.

À retenir :

Le Mans dominateur au rebond : 20 rebonds offensifs contre 12 pour Cholet.

Les ambitions de Cholet pour 2025 restent intactes, mais il leur faudra retrouver la dureté et l’agressivité qui ont fait leur force en début de saison.