Le Mans résiste au retour de Cholet : direction les demi-finales pour le MSB

L’aventure continue pour Le Mans à Caen. Devant quasiment tout le long contre Cholet ce vendredi 14 février en ouverture de la Leaders Cup, le MSB s’est qualifié pour les demi-finales dans un remake du quart de finale de 2023, à Saint-Chamond.

Comme dans la Loire il y a deux ans face à Cholet, le MSB était diminué. Privée de Noah Penda (malade) et TaShawn Thomas (congés paternité), l’équipe de Guillaume Vizade n’a cependant pas sombré, bien au contraire. A l’image de leur victoire à la Meilleraie le 27 décembre dernier, les Sarthois ont d’abord dominé la bataille du rebond, pour prendre rapidement l’avantage (28-12, 11′) et se refaire une santé quand les Choletais sont revenus et même passés devant. Et si les Maugeois ont failli faire un hold-up lorsque Jamuni McNeace s’est retrouvé avec deux lancers francs à tirer à 2 secondes de la fin et 2 points de retard pour les siens. Mais le pivot de Cholet a manqué sa deuxième tentative et Le Mans l’a emporté 93 à 91. Ils affronteront le vainqueur de Paris – Saint-Quentin ce samedi en demi-finales.

🏹 | David Di Léo est bouillant dans ce match ! Déjà 14 points pour le joueur du @MSB_Officiel dans ce quart de finale de Leaders Cup 🎯🔥@Betclic_ELITE pic.twitter.com/e3HfrXA4rc — DAZN France (@DAZN_FR) February 14, 2025

