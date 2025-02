Après « l’exploit » contre Paris, Julien Mahé estime qu’il en faudra un second contre Le Mans

La Leaders Cup ne laisse aucune place à la célébration, du moins pas avant le dimanche. Pour le plus grand regret de Saint-Quentin : « C’est la seule fois où vous battez Paris et où vous n’avez pas trop le temps de célébrer », souriait son entraîneur Julien Mahé, pas peu fier d’avoir vu son équipe triompher pour la première fois contre Paris.

La Leaders Cup, une pression moindre pour Saint-Quentin

Après quatre défaites d’affilées contre le Paris Basketball (3 en 2023-2024, 1 en phase aller de Betclic ELITE cette saison), Saint-Quentin est enfin venu à bout de l’armada parisienne. Le contexte de la Leaders Cup a pu aider l’équipe axonaise à aborder cette rencontre différemment.

« Le match qu’on réalise, c’est un énorme truc », soulignait Julien Mahé. « Quand on est dans une compétition où l’on a rien à perdre, on a joué avec un peu plus de simplicité et en étant un peu plus libre dans les têtes. Il n’y a pas de pression. »

L’attaque : le facteur X contre Paris

Porté par ses leaders à des postes clés, comme le scoring de Jerome Robinson, l’impact de Dominik Olejniczak et l’orgueil de Nolan Traoré, le SQBB est parvenu à renverser T.J. Shorts et ses partenaires. Ce n’était pourtant pas gagné à la pause, avec un déficit de plus de 10 points (49-37).

« Le début de match a été fondamental », analysait le technicien saint-quentinois. « On joue contre une équipe qui peut assommer l’adversaire tout de suite. On a eu un 2e quart-temps avec plus de ballons perdus et des mauvais choix en attaque. Défensivement, on avait fait des choix très clairs. Offensivement, on a été très bons, c’est important contre Paris pour éviter leur jeu rapide. La façon dont on a contenu le jeu de transition, les 3-points en transition, les rebonds défensifs… On a été très bons là-dessus. Coup de chapeau aux joueurs. »

Saint-Quentin devra réaliser un « 2e exploit » face au Mans

En gagnant contre le Paris Basketball, Saint-Quentin a ouvert sa partie de tableau, pour lui et Le Mans, son futur adversaire. Ce dernier a également déjoué les pronostics en venant à bout de son voisin choletais, et ce malgré les absences notables de Noah Penda et TaShawn Thomas. Dans ce sens, Julien Mahé s’attend à un rude match face au Mans, dont leur dernier affrontement remonte au tout début de la saison, lors de la première journée de Betclic ELITE.

« Pour aller en finale, il faudra faire un 2e exploit. Le MSB est un adversaire de grande qualité, en forme, que nous n’avons pas joué depuis très longtemps. Il va falloir préparer un vrai combat et un match de basket. »

Coup d’envoi de la demi-finale entre Saint-Quentin et Le Mans ce samedi 15 février (18h).

À Caen.