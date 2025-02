Sensation à la Leaders Cup : Saint-Quentin sort le tenant du titre, Paris !

À chaque Leaders Cup, son énorme surprise. Comme l’an passé à Saint-Chamond, le 2e match de la première journée a accouché d’une issue inattendue. Battu la saison dernière au même stade de la compétition par Paris, Saint-Quentin a cette fois pris sa revanche sur le tenant du titre (86-92), avec caractère.

🫨 Énorme surprise à la Leaders Cup : Saint-Quentin sort le Paris Basketball, tenant du titre ! 🤬 Giovan Oniangue, d’un gros coup de gueule au tir de la gagne ! 💯 https://t.co/UFaqDbkuZB pic.twitter.com/u1nfVUMZY3 — BeBasket (@Be_BasketFr) February 14, 2025

Saint-Quentin frustré par l’arbitrage à la mi-temps

Il n’y avait qu’à voir la rage de Giovan Oniangue en fin de match. Auteur d’un énorme tir (chanceux ?) avec la planche, scellant quasiment la victoire picarde dans la dernière minute, le Franco-Congolais a pu libérer toute sa frustration engrangée durant la rencontre. Il l’avait déjà fait un peu plus tôt dans la partie, au micro de DAZN à la mi-temps, agacé par les décisions du trio arbitral : « Il faut qu’il nous respecte un petit peu plus les arbitres. On va leur parler. C’est Paris en face, on doit monter de niveau, on doit défendre, eux aussi, c’est une compétition. On doit être durs donc ils (les arbitres) doivent nous respecter aussi. » Haussant également la voix dans le vestiaire axonais, Giovan Oniangue et ses partenaires sont revenus bien remontés des vestiaires, après une première mi-temps cohérente mais insuffisante face à Paris (49-37).

Dans le sillage d’un Jerome Robinson actif (17 points et 6 passes décisives) et d’un Dominik Olejniczak dominant (13 points et 13 rebonds), Saint-Quentin a complètement inversé la vapeur dans le 3e quart-temps, marquant 31 points dans cette période. « Offensivement, on a été très bons, ce qui a permis d’éviter que Paris ne court trop », notait Julien Mahé. Nolan Traoré a également eu une belle réaction d’orgueil après sa chute dans la mock draft d’ESPN, faisant vivre un calvaire à la défense parisienne, comme T.J. Shorts (24 points) et Nadir Hifi (20 points) a mis à mal celle de Saint-Quentin.

Le tir à 3-points avec la planche : spécialité de Giovan Oniangue

Repassés devant dans le dernier quart-temps, avec deux possessions d’avance dans la dernière minute (83-87), Giovan Oniangue et Saint-Quentin ont cependant cru que l’arbitrage allait encore les frustrer. Nadir Hifi provoquait la 2e faute antisportive et donc l’expulsion de Noah Kirkwood, bénéficiant de trois lancers francs et de la possession. Si le prince de Paris n’a pas fauté, le tir à 3-points de Yakuba Ouattara n’a pas fait mouche. « On s’est battus, cela se joue à des petits détails », analysait l’ailier parisien. Comme l’angle du tir de Giovan Oniangue, pour permettre à ce dernier de réaliser sa petite spécialité, le tir à 3-points avec la planche, déjà décisive cette saison lors la victoire contre Limoges à Pierre-Ratte mi-décembre. « Il tente ses tirs-là à l’entraînement », souriait Julien Mahé.

Créer la surprise, Saint-Quentin en a pris l’habitude depuis sa remontée en Betclic ÉLITE. Mais cela faisait un petit moment que le SQBB ne s’était plus offert un gros de ce championnat, plus précisément depuis la première journée de Betclic ELITE (victoire contre Monaco). « On ne peut pas banaliser cette victoire », estimait le technicien picard. « On sait que sur un match, tout est possible. On pourra qualifier cette victoire en fonction de ce qu’on fait derrière. » Réponse donc dès ce samedi 15 février contre Le Mans.

