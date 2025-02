Le coup de gueule de Giovan Oniangue : « On ne nous respectait pas assez »

Giovan Oniangue a été un acteur majeur de la victoire surprise de Saint-Quentin sur Paris en quart de finale de la Leaders Cup. De son coup de gueule à la mi-temps à l’encontre des décisions arbitrales jusqu’à son tir décisif avec la planche en fin de match, le Franco-Congolais a marqué de son empreinte la rencontre. En conférence de presse, il est revenu sur les éléments décisifs de la victoire axonaise.

« Dans le 3e quart-temps, on a vu que c’était possible de gagner »

Giovan, parle-nous de ce dernier tir avec la planche pour sceller la victoire de Saint-Quentin sur Paris…

On peut appeler cela de la chance mais j’appelle ça de la grâce. J’ai mis le même tir contre Limoges. Cela fait partie du jeu. C’est un ensemble de bonnes choses qui sont arrivées en seconde mi-temps. On pouvait basculer de l’autre côté, avec -20 ou -25. Quand Paris déroule, cela peut aller très vite. On a essayé de parler à la mi-temps. On voulait tout donner, faire que ce soit au moins serré à la fin pour essayer de faire une surprise et ça a été le cas.

Qu’est-ce que vous vous êtes dites à la mi-temps dans le vestiaire ?

À la mi-temps, j’ai un peu gueulé à la caméra (interview de mi-temps de DAZN). Je trouvais qu’on ne nous respectait pas assez (ndlr : en parlant des arbitres). J’ai gueulé aussi comme ça dans le vestiaire pour essayer de réveiller un peu les joueurs. Quand on est revenu dans le 3e quart-temps, on a vu que c’était possible de gagner. On a essayé de contrôler la fin de match, en jouant intelligemment et on a gagné.

« Dans nos ajustements, on a tout fait pour jouer en demi-terrain contre Paris » Giovan Oniangue

Au-delà de l’arbitrage, tu as également été chambré par les supporters parisiens. Cela t’a également motivé ?

Cela fait partie du jeu. Il ne faut pas rentrer dedans. Ce sont de supers supporters, qui donnent beaucoup d’envie à leur équipe. Quand ils disent à Jerome (Robinson) qu’il n’a pas de cheveux aux lancers francs, c’est marrant. Cela fait partie du match.

Dans le 3e quart-temps, vous avez repris l’avantage sur Paris. Au-delà du coup de gueule, quels ont été les ajustements tactiques ?

Avec Paris, il faut toujours s’ajuster. Quand ils court, ils sont très difficiles à arrêter. Dans nos ajustements, on voulait tout faire pour jouer en 5 vs 5, demi-terrain, contre eux. Cela a plutôt bien marché. L’objectif c’était vraiment de baisser le nombre de contres-attaques de Paris.

Vous allez affronter Le Mans en demi-finale…

L’objectif de ce tournoi est de créer une surprise et d’aller au bout. Le Mans est une équipe difficile à jouer. Il y a des intérieurs très durs. Mais on n’a pas le temps de célébrer.

Propos recueillis à Caen.