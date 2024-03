Bourges met la pression sur Villeneuve-d’Ascq, Dominique Malonga porte Tarbes

Deux matchs se jouaient ce vendredi soir en LFB. Bourges s’est nettement imposée sur le parquet d’Angers (57-70) alors que Tarbes a fait respecter la hiérarchie en dominant La Roche Vendée (61-78).

Bourges continue de lorgner sur la première place



Portées par une Ana Maria Filip très efficace (14 points à 6/6 aux tirs et 4 rebonds), les Berruyères n’ont laissé aucune chance à des Angevines rapidement dépassées et ont gâché la fête des 20 ans de l’UFAB. Une large victoire pour le club tango qui continue de tutoyer les sommets en LFB et met la pression sur le leader Villeneuve-d’Ascq avant un déplacement loin d’être évident de l’ESBVA-LM samedi à Lyon.

Dans l’autre rencontre de la soirée, Tarbes a facilement disposé de La Roche Vendée et s’est appuyée sur une Dominique Malonga une nouvelle fois impériale dans la raquette (22 points et 11 rebonds) pour faire la différence et ainsi signer un troisième succès consécutif en championnat pour se hisser à la 5e place.