L’Olympiakos densifie son secteur intérieur pour Noël

Alors que les matches s’enchaînent en EuroLeague et en championnat, l’Olympiakos a décidé de recruter Nathan Mensah (2,03 m, 26 ans). Ce recrutement a pour but de renforcer le secteur intérieur, alors que Moustapha Fall (2,18 m, 32 ans) et Nikola Milutinov (2,13 m, 29 ans) ont été sujet aux blessures et surtout que Moses Wright (2,07 m, 26 ans) est à l’arrêt pour la saison. Sur le plan comptable, le club grec est dans les clous, affichant 11 victoires pour 6 défaites à la fin de la phase aller de l’EuroLeague. Toutefois, ses récentes difficultés ont amené le board du club à aller chercher un joueur supplémentaire juste avant Noël.

La découverte d’un nouveau continent pour Nathan Mensah

Le Ghanéen de 26 ans va découvrir le circuit européen pour la première fois de sa carrière, après avoir quitté le continent africain lorsqu’il adolescent jeune afin de se perfectionner aux États-Unis, et notamment à l’université de San Diego. Ensuite, il a signé un premier contrat aux Hornets pour jouer 25 matches NBA (1,3 point et 2,6 rebonds en 12 minutes), avant d’intégrer l’organisation des Spurs pour cette saison. Une organisation qu’il a récemment quittée afin de rejoindre l’Olympiakos Le Pirée. Il devra s’acclimater rapidement à ce nouveau mode de jeu.