Loon-Plage signe un gros coup avec l’arrivée de Vee Sanford, visage bien connu du championnat de France

C’est un gros coup que vient de signer Loon-Plage en cette période de transferts qui agite la NM1. Le club nordiste, relativement discret jusque-là, vient d’officialiser la signature de Vincent dit ‘Vee’ Sanford (1,93 m, 34 ans). Le vétéran américain est doté d’une solide carrière européenne et est notamment passé par notre championnat entre 2017 et 2021.

Un visage connu de Betclic ELITE

Cette saison, le poste 2 évoluait dans la formation allemande de Crailsheim, reléguée en deuxième division allemande et fraîchement éliminée des playoffs d’accession en EasyCredit BBL. Arrivé en cours de saison, en provenance de Finlande, ce francophone a joué seulement trois matchs sous le maillot des Merlins, 5 minutes en moyenne pour 3,7 points par match. S’il va découvrir le Nord, l’Américain va surtout retrouver la France, où il réside en partie désormais depuis 7 ans.

Après une formation universitaire entre Georgetown et Dayton, celui qui porte le numéro 44 a commencé sa carrière professionnelle en Islande, en 2014. Après un passage à Wurzburg, en Allemagne, il a débarqué dans l’hexagone en 2017, à Antibes. Il a passé trois saisons de plus dans notre championnat, respectivement chez Chalon, Limoges et Pau-Lacq-Orthez. Il a ensuite migré de l’autre côté des Alpes, au Victoria Libertas Pesaro avant de découvrir la deuxième division italienne, à Forli. Sa production statistique déclinant, il s’est exilé en Finlande (à Kauhajoki), puis à Crailsheim, où il a joué seulement 13 matchs en deux saisons.

Un renfort de poids

Malgré son faible temps de jeu récent, l’arrière américain est un gros coup pour Loon-Plage, au vu de son parcours européen (10 clubs et 7 championnats en 10 ans). Le club nordiste, promu en 2022, continue de se renforcer après une saison positive, terminée à la dernière place de la Poule A. Vincent Sanford rejoint Tony Housieaux (1,99 m, 36 ans), l’ancien capitaine, première recrue arrivée.