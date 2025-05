Tony Housieaux fera son retour à Loon-Plage pour la saison 2025-2026

Tony Housieaux (1,99 m, 36 ans) portera à nouveau le maillot de Loon-Plage en 2025-2026. À 36 ans, l’arrière-ailier qui joue à Calais cette saison, où il tourne à 11,4 points par match en Nationale 2, va revenir sur les parquets de Nationale 1 avec un club qui lui est cher, comme l’a confirmé La Voix du Nord.

Le retour du capitaine champion de 2023

Champion de Nationale 1 avec Loon-Plage en 2023, Tony Housieaux avait quitté le club l’été suivant pour Le Havre, avant de revenir dans le Nord pour jouer à Calais, tout en gardant un pied à l’ASLP. Depuis cet hiver, il officiait en parallèle comme préparateur physique et mental de l’équipe première. Son retour sur le terrain s’est imposé naturellement une fois le maintien obtenu : « Depuis le banc, on voit les choses différemment. Quand le maintien a été acquis, des discussions ont été menées pour que je revienne en tant que joueur. Je ne pouvais pas dire non », a-t-il déclaré à La Voix du Nord.

Un projet global, entre terrain et entreprise

Au-delà de l’aspect sportif, ce retour s’inscrit dans un équilibre de vie que le joueur entend préserver. Patron de Healthfit Coaching à Gravelines, Tony Housieaux concilie désormais son activité professionnelle à son envie de rejouer à haut niveau : « J’ai ce désir de compétition, l’idée est de finir sous le maillot loonois, le club où j’aurai passé le plus de saisons. »

Avec un discours rassembleur et une vraie connaissance du contexte, l’ancien capitaine espère aider à raviver la ferveur populaire autour de Loon-Plage : « Il faut faire en sorte que la salle redevienne pleine à craquer, qu’on retrouve cette proximité. Tout est là pour kiffer ensemble. »